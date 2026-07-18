Plaši li se ona Boga i karme?! Terza nikad žešće udario po Sofiji zbog uvreda, potkačio Milicu, pa razotkrio Asmina: Gleda me, prevrće očima... (VIDEO)

Terza je nakon svađe sa Sofijom, koju su milioni pratili u uživo programu, stigao u Šiša bar, te je tako ogolio dušu o odnosu sa Sofijom, svađama, ali i o Milici Veličković.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazano kako se Sofija Janićijević izvinjava Terzi zbog laganja, te je tako posle ovoga i svađe sa Sofijom, voditelj Milan Milošević porazgovarao je u Šiša baru sa Terzom.

- Odmah počela dete da pominje, pokazala je ko je i šta je. Ja sam s njom uradio šta sam uradio, ona mi spominje da sam ostavio trudnu ženu, ja kažem da su ljudi zbog ku*vi ostavljali ženu i decu. Ko si ti?! Šta si radila sa dedom od 70 godina?! - rekao je Terza.

- Što si ti Asminu došao tako da prepričaš - pitao je Milan.

- Pričali smo o svađi, imao je svađu sa Majom, rekao je da jeste imao se*s, u narodu se kaže kada je kidanje bilo, kao: "razvalio sam je kao buldožer straćaru", ljudi koji su u narodu znaju. Išla je kod Daneta u straćaru kako kaže. Nije mi pomoćni objekat, to što kažem u svađi te stvari, ali eto, ona već prebacuje priču. Sinoć smo imali se*s, sve normalno, a Darko je to sinoć rekao. Mi nismo u vezi i mogu da je imam kada god hoću, da sam hteo da vodim cirkus tri za noć mogao sam, ali nisam - rekao je Terza.

- Rekla je malo pre da će ti se usr*ti u život, ali ova dva dana - rekao je Milan.

- Rekla mi je da je muvao neko na žurci i dok sam ja pitu spremao, čuo sam da je to Bora Santana. Usrećiće se, neka izvoli, posle Uroša i tih priča, to je ona. Ne pogađa me da li će da bude sa pet ili šest muškaraca. Ušla je sa mnom prošle godine iz interesa, da bude popularna, poznata, da se o njoj piše. Zašto sam se pomirio?! Lepo nam je, provodimo vreme, imamo odnose. Ja sam takav, pazim na nju. Plaši li se Boga i karme?! Ne ide da ja budem sa babom od 70 godina - rekao je Terza.

- Ona kaže da Barbara nema oca - pitao je Milan.

- To je ona, blam. Zabranila mi je da je vidim, sve ću rešiti na sudu. DNK ide, sve po procedurama. Gledaću da vidim da se taj račun otvori, da ležu pare i da kada napuni 18 godina imaće te pare - rekao je Terza.

- Kada Asmin priča s tobom posle svađi sa Majom, ti si na njegovoj strani - pitao je Milan.

- Mislim da se tu samo čeka kraj...Da, prevrće mi očima i to je znak da će da završi u ponedeljak, rekao je da će videti stanje i da može da napravi sr*nje. Mislim da Taki nije takav da će da ga vređa i da će da ga psuje, ući će u verbalni sukob sigurno. Rekao sam da ne želim da se mešam. Nejasno mi je! Kupuje mir, Maja je pokazala da ga neće pustiti do kraja. Ne voli ni on nju, a ni ona njega - rekao je Terza.

- Kako je prešao preko tih stvari koje mu je rekla za porodicu - pitao je Milan.

- Nije on prešao, oni i sada kada su u svađi, on joj prebacuje...Ona je čula kada je on pričao da je Mevlida operisala kuk, ona mu je rekla: "je*aću ti mamu u bolestan kuk"...Nema od te ljubavi ništa, on kada bude svog brata video, pitanje je da li će doći od blama?! Onaj osmeh na vratima je rekao više od hiljadu reči, svestan je šta je izgubio, lep i miran život sa Stanijom - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić