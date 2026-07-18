Pozvala ga je da bi narod rekao BRAVO ANELI, SVAKA ČAST: Hana urnisala Neriovu tetku, pa progovorila o selidbi i TUŽBAMA (VIDEO)

Hana Duvnjak stigla je kod Milana Miloševića, te je tako u razgovoru sa njim otkrila kako gleda na Aneli Ahmić, selidbu, ali i na Situ i tužbe koje će podneti po izlasku.

Voditelj Milan Milošević u Šiša baru je porazgovarao sa Hanom Duvnjak o najaktuelnijim dešavanjima.

- Šta se prelomilo u tebi, pa si odvezala jezik i pričaš ono što misliš?! Rekla si za Aneli da je loša majka, da je narkomanka, počela si da iznosiš neke nove detalje - pitao je Milan.

- Na početku sam pričala i pričala, nisam mogla da se izborim, prebacila je sukob, pa se prešaltala tema. Nerio isto tako, rekao je da se ne svađam i da mu nije do svađe. Pukao mi je film kada mi je rekla da mi je cela familija pomrla od dr*ge. Mislim da je htela da dobije to da plačem, ali je zapravo dobila to da nisam više uplakana kao derište - rekla je Hana.

- Kako komentarišeš to što je Nerio rekao da bi sutra otišao u Dubrovnik da živi, a to što je Aneli rekla da bez tebe su njemu vrata otvorena - pitao je Milan.

- I bez Arije, kada sam spomenula Ariju, ona je ćutala...Mi ne pričamo pod jorganom, iskreno, ali mi nije iskreno ništa rekao, da sam sve dobro rekla i da sam se izborila. On će ići sa mnom, sigurna sam u to, on voli mene i voli Ariju. Ja u Dubrovniku nemam mira, proživela sam mnogo toga, nemam taj mir i prilike za posao. Šta ja mogu da budem, čistačica ili konobar i to samo leti?! Nekako nam je da dođemo do normalnog posla, stabilnog života - rekla je Hana.

- Šta misliš da bi se desilo kada bi se vratila u Dubrovnik, kakav bi ti život bio - pitao je Milan.

- Katastrofalan, niko od njih ne bi stao, neće ni sada stati. Nije živela tamo ni kada je slala ljude i sve ostalo, nije problem samo Sita, nego cela familija. Ako smo u novom gradu, mislim da će biti mirnije, ja sam u depresiji, ne znam šta da radim da popravim sebe i svoje raspoloženje - rekla je Hana.

- Kako komentarišeš Anelin poziv Asminu da dođe kući kod nje 23. jula - pitao je Milan.

- Ona je folirant, to se neće desiti. Pozvala ga je da bi ispalo da ona hoće da mu da dete, da bi narod rekao: "bravo Aneli, svaka čast" i da bi došla do prvog mesta. Demantuje jer je shvatila da se usr*la tom izjavom, jer je ranije govorila da neće moći da dođe tamo, da će ga prebiti ovaj ili onaj, pa hoće da se ispravi. Glumi žrtvu i to je to - rekla je Hana.

- Kako ti deluje Nerio poslednjih dana - pitao je Milan.

- Ne vidim da je nešto nervozan, imam taj neki strah, ali kada ga pitam on mi kaže da će sve biti okej, da ćemo izaći i biti sa Arijom, kao i uvek - rekla je Hana.

- Sa kim ćeš završiti na sudu - pitao je Milan.

- Sa Sitom ću biti na sudu, to je već pokrenuto i pre nego što sam ušla, sa Aneli isto, Bora Santana naravno. Ne znam šta je Asmin izjavljivao dok sam ušla unutra, ako ima nešto, tužiću ga - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić