Noć koju niste smeli da propustite! Sofija ponovo udarila Terzi na dete, on joj obećao da će joj OPŠTITI sa MAJKOM, a njih dvoje su zauvek NAPUSTILI Elitu 9! (VIDEO)

S obzirom na to da je u ponedeljak, 20. jula, zakazano superfinale "Elite 9", sinoćnja emisija bila je rezervisana za izbacivanja i presek glasova pred veliku završnicu.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima saopštio rezultate glasanja, a nakon neizvesnosti postalo je jasnoda Sara Stojanović napušta Belu kuću.

Po izlasku iz Bele kuće, Sara je stigla u studio kod Dušice Jakovljević, gde su je sačekali bivši cimeri i usledio je razgovor o njenom učešću u rijalitiju.

Jedan od zanimljivijih trenutaka večeri dogodio se kada je Miki Dudić uspostavio video-poziv sa Muratom Asylguzhinom. Murat se uključio uživo u program, ali je Sara ovog puta ugledala Murata u društvu bivše devojke.

Nedugo zatim usledio je i emotivan razogovor sa majkom, a Sara je ubrzo otkrila detlje razgovora.

- Ja kada se zaljubim, gledam u svakoga kao tele u šarena vrata. Ja ih idealizujem, a sebe, ja nikada nisam verovala u sebe, uvek sam druge uzdizala. Ja sam slična Maji po tim ljubavnim odnosima, sebe dajem sto odsto, a meni se uzvrati...Ja sam mirna. Čula sam se sa mamom da dođu po mene, rekla mi je da je pisala Muratu i da joj nije odgovarao na poruke, ali mama mi je rekla da se ne sekiram uopšte. Od Saleta Luksa sam dobila najveće poniženje za ženu i kada ja čujem nešto intimno da nekome od partnera smeta, nije bio u pitanju ni Terza i niko drugi, ja to odmah presečem. On je nagrabusio zato što je dobar - rekla je Sara.

Dok je sara bila u studiju u Beloj kući se odvijala nova drama Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze kada je on ponovo izneo niz brutalnih optužbi na račun svoje bivše devojke i unakazio je za sva vremena.

Nakon što su uživo gledali svađu Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze, voditeljka Dušica Jakovljević je sa gostima prokomentarisala njihov odnos i karambol.

- Terza se bori sa svojim emocijama, verovatno je voli, ali je on rekao: "ja se kunem u svoju porodicu da neću biti sa njom" i to je ono što njega drži. Bliski su, ali šta da radimo, ima to nešto svoje što ne želi da pređe. On kada je bio sa njom, bili su vezani, kada je izašao proveo je vreme bez nje, pa je shvatio da to nije tako jako. Boli njega uvo i za Daneta, ja ne znam kako bih reagovala na to, on je imao reakciju kao eto čisto da je ima - rekla je Jakšićka.

- Ma kakva Sofija, neće ga zanimati u tri života. On je jedva čekao da ide u kafane, devojke, muvao je i onu pevačicu i meni šta nije pričao ovih dana...Ja sam mu to uradila iz inata, setila sam se onoga za Saleta, to me je najviše bolelo. To su intimne stvari i ja sam tu, nekako, ne znam, presekla sam u tom trenutku - rekla je Sara.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nastavili su svoju žestoku raspravu prilikom čega je Sofija bez trunke griže savesti sve vreme udarala Terzi na očinstvo i podsećala ga da je ostavio nerođenu bebu u stomaku zbog nje.

- Ti si obrukao ćerku u stomaku. Bebu u stomaku si ostavio zbog mene - rekla je Sofija.

- Večeras ideš opet na belegiju, večeras ću biti još jači od bagera - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević porazgovarao je u Šiša baru sa Terzom o sukobu sa Sofijom, ali je uspeo i da potkači Milicu Veličković.

Borislavu Terziću Terzi sada je po svemu sudeći pala roletna obzirom da je u celu svađu umešao i majku Sofije Janićijević, za koju joj je obećao da će opštiti s njom po izlasku iz rijalitija.

Voditelj Milan Milošević ušetao je ponovo u Belu kuću kako bi takmičarima Elite saopštio da Bora Santana zauvek napušta Elitu 9.

Autor: A.Anđić