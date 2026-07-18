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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9 dva dana pred superfinale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Takmičari nemaju puno izbora jer odluke Velikog šefa moraju da se poštuju!

Poznato je da na imanju u Šimanovcima moraju da se poštuju pravila Velikog šefa, a jedno od glavnih pravila jeste da takmičari moraju da se probude kada im Veliki šef da znak.

Foto: TV Pink Printscreen

Tako je i ovog puta Veliki šef pustio takmičarima muziku za buđenje, a dok su pojedinci ispoštovali pravilo i ustali na vreme, drugi su ostali da spavaju.

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Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

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Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)