Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9 dva dana pred superfinale! (VIDEO)

Takmičari nemaju puno izbora jer odluke Velikog šefa moraju da se poštuju!

Poznato je da na imanju u Šimanovcima moraju da se poštuju pravila Velikog šefa, a jedno od glavnih pravila jeste da takmičari moraju da se probude kada im Veliki šef da znak.

Tako je i ovog puta Veliki šef pustio takmičarima muziku za buđenje, a dok su pojedinci ispoštovali pravilo i ustali na vreme, drugi su ostali da spavaju.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Autor: A.Anđić