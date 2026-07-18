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Vidimo se uskoro, može samo da čupa travu! Brazilac se brutalno obratio Asminu, a evo zbog čega je Dačo zaplakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačin otac udario nikad žešće!

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Dače Vrijevića.

Njemu se prvo obratila majka koja mu je pružila podršku. Ona mu je poručila da su tetka i ona ponosne na njega i da obraz nije izgubio.

- Nisi drvo bez korena, ne bih mnogo pričala jer čovek koji mnogo laje nije čovek. Svi te volimo i budi nam dobar - rekla je Dačina majka.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim mu se obratila baka zbog čega se on rasplakao.

Nije izostala ni poruka od braće i prijatelja.

Poseban pozdrav poslao je njegov otac za Asmina Durdžića.

- Poseban pozdrav za Asmina, vidimo se uskoro. Odmah nek potpiše ugovor sa desetku da čupa travu i slaže kocke. Bolje ti je unutra nego napolju - rekao je Brazilac.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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