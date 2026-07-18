Pregurasmo nekako! Emotivni slom Filipa Đukića zbog poruke porodice, Aneli ni da spomenu! (VIDEO)

Nije očekivao da će videti brata!
Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Filipa Đukića. Prvo su mu se obratili roditelji.
- Čisto da ti se javimo i da ti kažemo da pregurasmo nekako deset meseci. Nismo ti mi više za ovo. Volim te puno - rekla je Filipova majka.
- Naručio sam 10 kilograma džigerice tako da ćeš jesti pileću džigricu dok ti ne izraste kresta - rekao je Filipov tata.
Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.
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Autor: A.Anđić