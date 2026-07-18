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Pregurasmo nekako! Emotivni slom Filipa Đukića zbog poruke porodice, Aneli ni da spomenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije očekivao da će videti brata!

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Filipa Đukića. Prvo su mu se obratili roditelji.

- Čisto da ti se javimo i da ti kažemo da pregurasmo nekako deset meseci. Nismo ti mi više za ovo. Volim te puno - rekla je Filipova majka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naručio sam 10 kilograma džigerice tako da ćeš jesti pileću džigricu dok ti ne izraste kresta - rekao je Filipov tata.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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