Sofiji majka Brankica okrenula leđa? Terza isprozivao Janićijeviće, ona u nikad žesćem ratu sa Urošem: Možda majka traži novog dedu kog ćete da muzete (VIDEO)

Ne želi da štedi svoju bivšu devojku, ali ni njene najbliže!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Sledeća poruka bila je za Sofiju Janićijević, a njoj se obratio samo otac.

- Baš mi je drago jer sam videla tatu i znam da će on da me podrži i ceo svet da okrenem, kao i mama. Jedva čekam da vidim njega i mamu, kao i svoja dva psa. Drago mi je da mi je velika podrška. Moja ponašanje će da bude drugačije. a se zahvaljujem ocu, čekam te. Osećam se ugroženo i ne očekujem da dođeš sam. Ne razgovara sa mamom, ali bih volela da ona bar bude na drugoj strani i mene sačeka. Mama je rekla ako napravim grešku, pomirim se sa njim da neće ni za Novu godinu da dođe. Ja ne znam ko je Staniji onaj frajer, ali ono je ludilo mozga - govorila je Sofija.

- Upoznao sam njenog oca, nikad o njemu ružnu reč nisam rekao. Mislim da je njega sramota. Njena majka kao neće da dođe jer se pomirila sa mnom, a ustvari neće od blama šta je ona uradila. Ne znam zbog čega ne bi došla? Naravno da otac treba da bude uz ćerku, ali priredila im je blam - dodao je Terza.

- Sofijin otac nema ni blama, a ni srama. Pesma koja je išla je blam, a on je poslednja osoba koja treba da pušta takvu pesmu. Ti si bruka i sramota za jug jer si ovde pokazala sve najgore moguće - rekao je Uroš Stanić.

- Tvoju mamu je sramota jer tebe j*bu muškarci i neće doživeti da od tebe ima unuče, g*vno jedno. Ti ćeš da komentarišeš? Njegova mama je prošle sezone spustila glavu pred mojim ocem - vikala je Sofija.

- Ti si dr*lja, a kakva majka takva i ćerka. Majka ti je bila zauzeta jer ti možda traži novog sponoza, tačnije dedu kog ćete da muzte - rekao je Stanić.

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Autor: A. Nikolić