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Šok za šokom! Grofica ponudila Neriu krov nad glavom, on je bez razmišljanja oduvao! Hana poslala poruku Ahmićima: Aria neće imati kontakt sa porodicom koja je želela da je ubije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Današnje video poruke porodica izazvale su opšti haos u Beloj kući!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja. 

Naredna video poruka bila je za Neria Ružanjija, njemu se obratila Grofica, ali i mala Nora.

- Ne znam šta bih odgovorio, ali nikgd ne idem bez žene i ćerke. Drago mi je da me je Nora pozdravila - rekao je Nerio.

- Baba je rekla da te stan od Site čeka - dodala je Maša.

- Pa neće me dočekati - poručio je Nerio.

- To je njihov blam jer hoće da odvoje njega od žene. Rekla je da je dobrodošao sa Ariom. Hoćete uzmete dete i da on radi kao taksista? - dodala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona njemu ponovo brati kontakt sa porodicom i to je uvek radila - rekla je Aneli.

- Ja njemu ne branim kontakt, on može da ga ima, ali Aria i ja nećemo. Aria neće imati kontakt sa ovom porodicom koja je želela da je ubije. Ovo rade zarad naroda. Ovo je sve da bi Aneli bila prvo mesto jer smo mi govorili da ne vole naše dete kao što su pokazali i dokazali - govorila je Hana.

- Grofica pati za Neriom, ja to znam - dodala je Ahmoćeva.

- Odvajanje od njegove žene je provokacija. Ona sad podržava Groficu, a kao glavni akter je imala 10 meseci da to pogura, ali se setila 3 dana pred kraj. Ko da veruje da je tri dana pred kraj rekla da bi volela da preusmeri sve svoje glasove prema Neriu? - govorio je Ivan.

- Ne bih jer bi mu ona uzela pare, ali pobedim ja ću da mu kupim auto - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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