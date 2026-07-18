Emotivni slom Milene Kačavende: Sinovi joj nisu poslali poruku, njeni dušmani jedva dočekali da je urnišu! (VIDEO)

Milena prolila reku suza nakon što je videla poruku svojih najbližih u kojoj nisu bili njeni sinovi!
Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.
Milena Kačavenda dobila je poruku od najbližih, ali se njeni sinovi nisu oglasili, nakon čega je ona završila u suzama.
- Glas je od Lazarve devojke Anđele i drago mi je da je tu jer je volim kao svoje dete. Ja decu svakako nisam očekivala. Ja znam šta se dešava, a videćemo kad izađemo odavde... - govorila je Milena.
- Danas je bila najglanija, a šta bi bilo da svi ti ljudi sad skaču na nju? Ona nema nikakav osećaj za druge, a kad ima priliku ona gazi druge. Ne bih da dodajem i da kvarim poruku, ali šta ne želiš sebi nemoj ni drugima - dodao je Anđelo.
- Ona plače jer je svesna da se njeni sinovi stide njenog ponašanja. Ona sad ide na mafija kartu i priča da će da nas prebije njen bivši muž. Ona preti bivšim mužem i sinovima - govorio je Asmin.
- Videćeš, sedi i udobno se smesti - dodala je ona.
- Ne podržavaju je ni mlađi, a ni stariji sin. Ona sad plače i glumi žrtvu, a to ju je učio Dača - rekao je Durdžić.
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Autor: A. Nikolić