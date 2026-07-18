Sve će doći na moje, drago mi je da prijateljstvo ostavljam iza sebe: Anitina PR služba poslala brutalnu poruku, Stanija odmah uzvratila duplo! (VIDEO)

Nije mogla da ostane imuna na reči koje je čula!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Anita Stanojlović dobila je poruku od Tamare Radoman.

- Moja najveća podrška. Hvala što je uz mene i što se borila kao porodica i da nije odustala. Ona je demantovala neke stvari za koje ju je Stanija prozivala, za honorare, a ona je moj prijatelj. Sve što radi radi od srca, a tu je i za moju porodicu. Aleksej je super i očekivala sam njega da vidim, ali pošto su prozivali Bojana verujem da zbog toga nije snimljen. Jedva čekam da ga vidim. Znam da je Tamara prošla pakao zbog mene. Mogu samo da laju jer se za dobrim konjem diže prašina. Verujem da će u ponedeljak mnoge ljude da postavi na svoje mesto. Mogu da me osporavaju, ali ne mogu da ospore da sam najmlađa pobednica i ponednica svog života. Drago mi je da je ostala uz mene - govorila je Anita.

- Katastrofa. Ja ovo ženu ne prepoznajem. Da li je ona prolupala? Ne znam kome je ovo smešno i kako Anita može da plače. Meni je rekla da joj uzima honorar. Neka bude sve ovako kako jeste, a drago mi je i to prijateljstvo da ostavljam iza sebe. Kako ostavljam bivšeg i bivšu drugarciu pa je i njoj tamo mesto. Vreme će da pokaže kolika je podrška ovoj ljubavi i ovom dečku. Sve će da dođe na moje - rekla je Stanija.

- Anita je potvrdila moju priču i drago mi je da Anita stoji iza toga. Tamara nema šta mene da demantuje - dodao je Stanić.

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Autor: A. Nikolić