ON JE NESREĆNIK, A TO ĆE I OSTATI: Bora u šoku nakon klipova sa Urošem, saznao šta mu je pričao iza leđa, pa priznao: PORODICA MI JE ZANEMELA (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović je u večerašnjoj emisiji "Finalno izbacivanje" ugostila Saru Stojanović i Boru Santanu koji su prethodne večeri napustili Elitu, a sa njima su u stidiju bili Cimi, Milan Stojičković, Sandra Todić, Milosava Pravilović i Jovana Cvijanović.

Na samom početku emisije, voditeljka je upitala Saru da li je i dalje sa Muratom u vezi:

- Mi smo shvatili da je to sada naš život, krećemo u novo poglavlje, ali sve je u redu. Mene niko ne zanima, razočarala sam se u većinu učesnika, a sa Muratom je sve u najboljem redu, jutros se čuo sa mojom bakom i mojom mamom. Srećni smo i imamo veliku podršku naroda, verujem da će sve biti dobro pa za dve nedelje idem sa njim u Španiju da upoznam njegove.

Nakon toga je Bora otkrio da li se video sa njegovom porodicom:

- Svi su došli da me vide, moj otac, maćeha. Moram da kažem da je mog oca veoma potreslo to što sam radio i što nisam mogao da se iskontroliše. Moram da dodam da sam video klipove sa Urošem Stanićem, ja sam hteo da se družim sa njim, bilo mi ga je žao, a on je lagao da sam ja zaljubljen u njega, pričao je to na intervjuima, kako smo mi u tajnoj vezi, i pozabaviću se ja sa njim kada izađe. Svi su zgroženi sa mnom, kada su videli šta se tu dešavalo. Ja sam hteo da se družim sa njim, a on je tolkiko kvaran, jedan nesrećnik, a jedva čekam da mi objasni tu tajnu vezu. - rekao je Bora.

- Ja Boru znam godinama, to što je sebi dozvolio sa Urošem, on se hvalio kako je spavao sa tobom, da ti je stavljao masku na lice, a ti si sam sebi davao povoda Boro - rekla je Jovana.

- Bora je hteo da pravi šou sa Urošem, a onda je on krenuo da prelazi granicu, on je ljubomorisao više od svih devojaka ikada - rekla je Sandra.

- Boro ali ti se nisi distancirao od njega? - upitala je Ana.

- Ma jesam, ali je on koristio kada god ja popijem i napadao ga. - dodao je Bora.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.