ZABEZEKNUTA: Matora oplela po Maji i Asminu, šokirana njegovim pravdanjem Takiju, a dete nije ni pogledao (VIDEO)

I dalje joj nije jasno kako se ljudi ponašaju!

Voditelj MIlan Milošević je ugostio Jovanu Tomić Matoru, sa kojom je razgovarao sa dešavanjima u Beloj kući.

- Ja sam jako pod utiskom današnjeg dana, a pogotovo Maji i Asminu, poruke porodica, a onda Asmin koji se pere Takiju. Da ne pominjem to što je Nora pominje HAna i Neria,a ne zna ko je to. Moram da kažem da je sramota to što je Grofica rekla, jeste ružno što se Nerio odrekao majke, ali eto velika tetka mu nudi kola, a gde je bila cele godine. Grofica je prenela Sitinu poruku - dodala je Matora, pa je prokometanrisala Asmina i Maju:

- Njih dvoje su imali se*s tokom poruka porodice, Mevlida priča a oni tresu hotel. Moram da kažem da nema razlike između Asmina i MAje, a ona više nema dostojanstvo. Ovo je Majino najgore učešće od kako je ja poznajem, a Asmin je nju razvalio, on sa njom radi šta hoće. Maja je opsednuta Stanijom, a Asmin Carem, to nije relano. Da ne pominjem to, što Asmin nema oseća za dete, danas kao zamera što ga Nora ne pominje, pa mi ni ne znamo da li ga pominje, a onda se pravda Takiju sat vremena. Nerealno je to da oni ne mogu da se odvoje, iako njihove porodice zameraju to ponašanje, a opet kažem, ne daj Bože da ga Taki isprovocira, biće tu svega. - rekla je Matora.

Matora se osvrnula na Terzu i Sofiju.

- Meni nije jasno kako on može da legne sa Sofijom, nakon svega što mu je rekla. On treba da živi za svoje dete, a on se hvali onda se*som sa njom, a ona ga vuče za nos, a njoj su bitne pare, i to prizna jasno i glasno. Sramota me je njihovog ponašanja - rekla je Matora pa je otkrila koliko joj nedostaje Dragana:

- Nemam brigu, drago mi je što je sa njenima, ja sam sigurna u nju, sigurna sam u nas, a ako ne može da se izbori sa tim da nje otac ne priča sa njom, ja ću se povući.

Autor: N.B.