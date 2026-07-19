Šok nad šokovima: Luka priznao da bi se sutra javio Grofici na telefon, pa otkrio šta oseća kad ugleda Aneli! (VIDEO)

Ovaj odgovor Luke Vujovića šokirao je sve gledaoce ove noći!

Voditelj Milan Milošević kao i proteklih noći, tako je i ove razgovarao sa takmičarima ''Elite 9'' u Šiša Baru o svim gorućim temama, a sada je stigao i Luka Vujović koji je govorio o odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Luka, šta se danas desilo? Svi ste poludeli - rekao je Milan.

- Nisam znao koju Dača ima poentu mene da gazi. Kontrolišem se da ga ne diram jer je par godina stariji od mog sina, ali on mnogo provocira - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš Anđelovu izjavu da se ti i Anita borite za mesto? - upitao je Milan.

- On da je na mom mestu, rekao bi da se zbog mene Anita vratila. Anitu pogodi pitanje i to utiče na nju, zato ne dolazi u emisije. Ja je kritikujem sa strane - rekao je Luka.

- Kako Anđelo i Anita uvek moraju da se peckaju i odgovaraju jedno drugom? - upitao je Milan.

- Nema ankete da Anđelo nije naveo Anitu ako je u pitanju negativna. Oseća se tenzija i meni je svejedno za to, ali ja je podržavam da kad izađe da se u Narod pita bori za svoju istinu. Oni su se na televiziji predstavili kao prelep par koji se bori za svoju vezu i to prosto nije tako. Anita mora da shvati da je pravila iste stvari kao Matora - rekao je Luka.

- Zbog čega je tebi pričala jednu priču za Bajaderu, a Anđelu drugu priču? - upitao je Milan.

- Pa ne znam, ali neću da je pitam jer izlazimo za dva dana i to je žena koju sam zavoleo - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš današnju poruku male Nore? - upitao je Milan.

- Ne znam šta bih ti rekao, ona zna ko je Nerio naravno. Čudno mi je da Aneli priča da će kupiti Neriu auto od nagrade, ali ima dovoljno veliki honorar da mu kupi i ovako - rekao je Luka.

- Šta pomisliš kad je vidiš? - upitao je Milan.

- Ne mrzim je apsolutno, ali je ni ne volim. Kad je vidim osetim izdaju i to je totalno druga osoba. Ja ovde za nju mogu da kažem da je folirant i laka osoba, a napolju totalno druga osoba apsolutno. Ona se tebi napolju sigurno nije jadala, uživa i šalje ti slike. Ona se u Narod pita smeje Kačavendi, boli je uvo što je vređaju, a ovde kad joj neko kaže nešto odmah plače dva sata - rekao je Luka.

- Kada bi te pozvala Sita ili Grofica, da li bi se javio? - upitao je Milan.

- Siti se ne bih javio nikad u životu, a Grofici bih - rekao je Luka.

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Autor: N.P.