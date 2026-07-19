Jezikom seče kao mačem: Anđela najavila kataklizmu Asmina i Maje, istakla da Stanija treba da se uzdigne, pa oplela po Filipu zbog Aneli: Rekla bih mu da mi je pao u očima! (VIDEO)

Superfinale najgledanijeg rijalitija svih vremena ''Elite 9'' je pred pragom, a drugoplasirana učesnica ''Elite 8'', Anđela Đuričić, prokomentarisala je najaktuelnije teme, koje iz dana u dan podižu sve vreću prešinu. Ona je iz svoje perspektive otkrila kako joj deluju ljubavni parovi, koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Anđela Đuričić u novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', prokomentarisala je aktuelna zbivanja u najgledanijem rijalitiju svih vremena, ''Eliti 9''. Ona je bez dlake na jeziku prokomentarisala brojne tubulencije koje se dešavaju među njima.

Anđela je prokomentarisala ljubavni trugao koji je uzburkao javnost, a koji čine Asmin Durdžić, Maja Marinković i Stanija Dobrojević, te je bez zadrše prognozirala dalji tok dešavanja, kada je reč o akterima ove priče.

- Što se tiče od Stanije, ona je poslednja ušla, ali je zaokružila tu priču. Drago mi je jer je ušla, jer se tri godine spekuliše da li je ukrala Aneli muža, ili ne. Po mom mišljenju, ona nije prebolela Asmina. Previše se svađa sa Majom i Asminom, a kada se neko toliko srčano daje raspravama i svađi, to znači da emotivno nisu ugašene. Mislim da mi trebalo da se povuče, jer previše na značaju daje Maji i Asminu, nisam mislila da će toliko burno reagovati. Iznenađujuće je to, zbog toga i mislim da ga voli i dan danas. Treba da se izdigne iz situacije, da bude onakva, kakva je ušla. Nekako se spustila na njihov nivo. Bože moj, verovatno će to shvatiti kad prođe neko vreme. Izgradila je svoje mesto u medijima i svoj imidž. Neki mogu da je isporavaju, ali ona je svoje ime izgradila i ne treba da se prlja - rekla je Anđela, a potom je progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Filipa Đukića:

- Filip nije potreban Aneli, zaista. On se ograđuje od nje. Ne dopada mi se rečenica ''ne bih bio sa ženom koja ima dete''. Užasna mi je ta rečenica. Dobra sam sa njim, ali da sam bila tu, rekla bih mu da mi je pao u očima. Ona je pristala na taj neki odnos, koji nju degradira, a to mi se ne dopada. On govori da ima emocije sa njom, ali mi nije jasno kako neko može da te spreči da uđeš u odnos sa nekim ko ti se dopada, samo jer taj nego ima dete.

Đuričićeva se osvrnula i na žestoke rasprave koje Maja Marinković i Asmin Durdžić svakodnevno imaju, a pored toga, osvrnula se na ljubavnu vezu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Stanija je njih spojila, to je toliko evidentno. Ušli su u vezu, par sati nakon Stanijinog ulaska. Ne znam da li je to neka vrsta kompleksa. Čak i da nije tako, u mojim očima je sve tako ispalo. Što tije prethodnih šest, sedam meseci sa njim ušla u odnos, nego mu je govrila da je ker i pričala sve najgore?! Kada sam ušla za Novu godinu, Maja mi je čestitala praznike, to sam iskreno shvatila, ali sad komentarišem iskreno njen odnos. Ovo je njen najveći blam, jer ima određeni broj godina, a postupci joj nisu zreli. Trebalo bi s vremenom da se napreduje, a ne da se ide u dublje i u gore. Asminova i Majina je takva da ih samo Stanija održava i verujem da jedva čekau da izađu iz rijalitija, da se više ne gledaju očima. Samo iz inata prema Staniji opstaju u tom odnou. Što se tiče Anite i Luke, beba je najlepša stvar, postoje ljudi koji govore da su bebu napravili iz inata, biću surova, ja tako isto mislim. Anita je veoma mlada devojka, ali Luka je proračunat, veoma - istakla je Anđela.

Autor: S.Z.