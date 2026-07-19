Zavirite u dom Milana Miloševića! TV kamere prvi put u kući voditelja Elite: Luks zdanje na tri nivoa, svuda se gleda rijaliti (FOTO)

Voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita", Milan Milošević, ugostio je ekipu emisije "Premijera - Vikend specijal", a Joca Novinar otkrio je svaki kutak njegove kuće. Gledaoci su prvi put imali priliku da zavire u dom jednog od omiljenih TV lica, koji odiše svetlim tonovima, minimalizmom i pažljivo odabranim detaljima.

Čim je otvorio vrata svog doma, Milan je kroz osmeh poručio:

- Na zlo ste me naveli - našalio se voditelj, pre nego što je pokazao kako izgleda njegov život daleko od kamera.

Na prvi pogled jasno je da u kući dominiraju svetle nijanse, prostrane prostorije i moderan enterijer. Dnevni boravak povezan je sa trpezarijom i kuhinjom, a posebnu pažnju privlače veliki televizor, vitrina sa dekoracijom i policama ispunjenim skupocenim vinima, kao i brojni morski detalji koji prostoru daju posebnu toplinu. Tu su i Milanovi kućni ljubimci koji su ukrali kadar tokom snimanja.

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Milan je otkrio da je upravo takav stil uređenja oduvek želeo.

- Podseća me to na more, morski fazon, minimalizam. Svetlo mi je sve, tako volim, opuštaju me ove boje. Kuća je na tri nivoa - rekao je voditelj dok je ekipi pokazivao prostorije.

Iako priznaje da nije veliki kuvar, jedno priprema bez greške.

- Tu sam najspretniji. Mnogo dobro kuvam kafu. U trpezariji ručam, ali najčešće stavim na tacnu pa tamo jedem - rekao je kroz smeh, pokazujući dnevni boravak u kojem, kako kaže, provodi najviše vremena.

Tokom obilaska kuće otkrio je i da je upravo angažman u rijalitiju promenio njegov život iz korena.

- Zvali su me 2017. da uđem u "Zadrugu", tu se promenio moj život. Kupio sam kuću prvi put u životu, zato preporučujem svima koji žele da urade nešto u životu, da ostvare karijere, da se prijave za učešće u "Eliti". Dobiješ limun, ili napraviš limunadu ili prokisne, pokvari se, nemaš ništa - iskreno je ispričao Milan.

Da rijaliti ne prati samo kada je na poslu, pokazao je i detaljem koji je mnoge nasmejao. U dnevnoj sobi televizor je bio uključen upravo na program TV Pinka, a Milan priznaje da od "Elite" gotovo da se ne odvaja.

- Stalno gledam "Elitu", i na drugim TV prijemnicima su mi strimovi. Za mene ništa drugo i ne postoji, TV Pink i strimovi "Elite" - poručio je voditelj.

Svetao enterijer, pažljivo uređena kuhinja, prostrana trpezarija, dekorativne police, brojna vina i opuštena atmosfera ostavili su snažan utisak, a gledaoci su prvi put imali priliku da vide kako izgleda privatna oaza čoveka koji godinama vodi najgledaniji rijaliti program u regionu.

Autor: D .T.