AKTUELNO

Domaći

Više nije štek mama, sad se vaćari gde stigne: Aneli i Filip u jorgan akciji! Ona ga balavi po grudima, on je ispipkao celu, a poljubac kriju od kamera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukića neće da prihvati njenu ćerku, ali ona i dalje pristaje na sve samo da bi mu bila u blizini!

Filip Đukić i Aneli Ahmić poslednjih dana dosta vremena provode zajedno, iako je on otvoreno govorio da neće biti u vezi sa njom pošto ima dete, ali kako kaže i dalje je zaljubljen u nju.

Kako se bliži superfinale izgleda da im sve teže pada da vreme ne provode zajedno, zbog čega čak i dozvoljeno vreme za spavanje koriste da budu jedno sa drugim i uživaju u svakom momentu.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se skoro celo jutro vaćarili u krevetu, a po svemu sudeći više nemaju potrebu da se kriju u ekonomskom dvorištu, zbog čega je Ahmićeva i dobila nadimak "štek mama". Aneli su danas baš popustile kočnice, pa je Filipa ljubila po grudima, dok ju je on pipkao po celom telu ispod jorgana.

U jednom momentu Aneli je podgila jorgan kako bi poljubac sakrila od kamera, ali je i više nego jasno i očigledno da se to desilo. Takmičarima uopšte nije jasno što je Aneli prihvatila da bude Filipova šema, iako je više puta rekao da neće prihvatiti njeno dete, ali izgleda da njoj ta vrsta poniženja ne smeta i da je spremna na sve da bi bila bliska sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Pink.rs

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

UŠUŠKALA GA KAO BEBU! Aneli smestila Janjuša u krevet, raskomotila ga i pokrila, a onda pao i POLJUBAC! (VIDEO)

Zadruga

U ljubavnom zanosu: Filip i Aneli se ne odvajaju, on je prigrlio kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Zadruga

PRCKO I ŽAKLINA PONOVO JAŠU! Janjuš i Maja na korak od POMIRENJA, on joj predložio kada se ponovo stupe u vezu! (VIDEO)

Zadruga

Ja bih prihvatila Noru, a Maja NEĆE HTETI DA JE VIDI! Stanija ubeđena da Asmina tek ČEKA PAKAO sa Marinkovićevom, upropastiće mu odnos sa ćerkom! (VID

Domaći

ON JE POREMEĆEN I UMOBOLAN: Slavica Delić žestko oplela po Bebici, otkrila da li bi volela da Teodora i Filip uplove u ljubavnu vezu

Domaći

Nema morala, traži u veceu 'bon apetit': Asmin obrisao patos s Đukićem i Aneli, ne štedi reči na njihov račun: On je kukavica, kako da ga zovem kući g