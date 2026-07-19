AKTUELNO

Zadruga

U ljubavnom zanosu: Filip i Aneli se ne odvajaju, on je prigrlio kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Relacija Aneli Ahmić i Filipa Đukića se menja iz dana u dan. Ona je nedavno istakla da je veoma razočarana u njega kao muškarca, jer se ograđuje od veze s njom, dok on ističe na nema prava na to, jer je istakao da ne želi da pređe preko svojih stavova i uđe u emotivnu vezu sa ženom koja ima dete.

Da se situacija između Aneli Ahmić i Filipa Đukića menja kako vetar duva govori i to da je on u jednom trenutku, dok su ostali učesnici spavali došao u njen krevet, gde su razmenjivali nežnosti i mazili se.

Foto: TV Pink Printscreen

Po svemu sudeći njima je ova prisnost veoma odgovarala, a da li je ona ipak rešila da sa njim nastavi neobavetan odnos, uprkos želji da je prizna kao devojku, vreme će pokazati.

Foto: Pink.rs

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita 9 najnovije vesti

#Filip Đukić

#ZADRUGA ELITA

#intima

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jako si drzak i bezobrazan: Aneli i Filip ne preastaju sa provokacijama, ona primetila da mu veoma smeta kad je pored drugog muškarca?! (VIDEO)

Zadruga

Za sve pronađu rešenje: Aneli i Toša rešili da otrezne Filipa tako što su ga potopili u bazen! (VIDEO)

Domaći

Poslušajte snimak telefonskog razgovora Baje i Alibabe! Sa sinom Lukom ne priča, a s Asminom ne zaklapa: Ovako pljuje bivšu ženu Biljanu! (VIDEO)

Domaći

RAVNA MU JE LINIJA, NEMA OSEĆAJ ZA NJU: Aneli uverena da Asmin nema nameru da bude Nori dobar otac, pa iznela svoju tvrdnju o njegovom sinu (VIDEO)

Zadruga

Bukti svađa školskih drugara! Filip se suprotstavio Luki zbog Aneli, Vujović uzvratio: Nisi ti pobedio ako gledaš žene da bi ih... (VIDEO)

Zadruga

Lepi Mića zapenio na Aneli, kritikuje je zbog odnosa sa Đukićem, pa joj uputio salvu uvreda! (VIDEO)