U ljubavnom zanosu: Filip i Aneli se ne odvajaju, on je prigrlio kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Relacija Aneli Ahmić i Filipa Đukića se menja iz dana u dan. Ona je nedavno istakla da je veoma razočarana u njega kao muškarca, jer se ograđuje od veze s njom, dok on ističe na nema prava na to, jer je istakao da ne želi da pređe preko svojih stavova i uđe u emotivnu vezu sa ženom koja ima dete.

Da se situacija između Aneli Ahmić i Filipa Đukića menja kako vetar duva govori i to da je on u jednom trenutku, dok su ostali učesnici spavali došao u njen krevet, gde su razmenjivali nežnosti i mazili se.

Po svemu sudeći njima je ova prisnost veoma odgovarala, a da li je ona ipak rešila da sa njim nastavi neobavetan odnos, uprkos želji da je prizna kao devojku, vreme će pokazati.

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Autor: S.Z.