Isto smo prošli sa hotelom: Stanija na sve načine pravda Luku i Daču uverava da ne flertuje sa njom! (VIDEO)

Obavila ozbiljan razgovor sa njim i stavila tačku na povezivanje sa Vujovićem!

Stanija Dobrojević odlučila je da objasni Danilu Dači Virijeviću zbog čega misli da Luka Vujović ne flertuje sa njom. Ona mu je takođe skrenula pažnju da tu priču ne pokreće i ne forsira jer ne vidi njegove loše namere prema trudnoj Aniti Stanojlović.

- Ti da bi igrao životni rijaliti moraš da budeš ozbiljna glava. On (Luka) i ja imamo istog neprijatelja i isto nam je urađeno u hotelu. Ovaj da nije ušao u vezu sa Majom, a ova sa Filipom Luka bi bio jako bitna figura da se raščivija ovaj trougao jer je znao šta je radila njena porodica i kako se šta radilo. To što sam ja prošla sa hotelom znam da je on ovde prošao isto, samo se napravio mrtav, ušao u drugu vezu i sebi napravio malu porodicu. Aneli se tri godine borila ovde sa tatom monstrumom, legla sa njim u krevet, a Anita je bila osuđena jer propagira kombinacije. Ova je prodala svog vernika jer se borila protiv tate monstruma i ljubvanice. Ova majka, žena, kraljica je završila u štek vezi i propagira kombinacije. Mina i Viktor su sa nama dugo u odabranima, spustili smo lopte, Luka i Anita isto, Ivan - govorila je Stanija.

- Kapiram zašto su spustili lopte, ali nemaju lepo mišljenje o tebi. On želi da pravi priču, on je takav - rekao je Dača.

- Nemoj sa nečim tako malim da praviš spletke jer ne vidiš širu sliku. Sutra izlazimo, ali ide "Narod pita" i trougao i dalje nije raskrinkan. On je u tome i odgovara mi. On bi pričao neke stvari, ali ne sme jer mu je devojka trudna, pa bude da se vraća bivšoj. Znaš li ti koliko više bi on govorio, ali ne sme - nastavila je ona.

- Ja sam dobar sa Sofijom, ali ona tebe ne može očima da vidi. Isto tako i Terza. Ti kad si pre neki dan ušla u odabrane sedeli su Mina, Viktor, Anita i Luka i svi su prevrnuli očima na tebe. Jedino ko na tebe nikad nije prevrtao očima i mislim da te iskreno podržava je Teodora. Ona veruje u tvoju priču i misli da si ti ispravna - govorio je Dača.

- Ja sam toga svesna od ulaska kad niko nije pričao sa mnom i samo si mi ti pričao. Mene ovde niko ne voli. Konkretno za Luku prošao je isto kao ja, ja izlazim slobodna, a njemu je nova devojka trudna. Nemoj to da radiš jer ti mene kanališ i od ove ale praviš žrtvu - rekla je Stanija.

- On to namerno hoće - proučio je on.

- Ma kakvi - rekla je Stanija.

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Autor: A. Nikolić