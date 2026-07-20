UZ POTRESNE ISPOVESTI UČESNIKA ELITE 9 PLAKALA JE NACIJA! U rijalitiju se ogolili do koske, bolni detalji izazivaju JEZU: Likvidacije, pretnje smrću, a ON je imao više kliničkih smrti nakon čega je dobio moć (VIDEO)

Pojedini učesnici najgledanijeg rijaitija nisu se libili da pred kamerama iznesu teške životne priče koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim!

Deset meseci pez predaha, čak 309 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region, a sada je otkucao čas da se svedu računi, jer će se večeras, uživo na Pink televiziji, sa početkom od 21 čas uživo održati spektakularno superfinale Elite 9.

Pred samo veliko superfinale prisećamo se najpotresnijih ispovesti koje su obeležile Elitu 9!

Stanija Dobrojević prisetila se u jednoj od emisija pakla koji je prošla zbog gubitka oca, ali je otkirla i koliko je boli kada joj to spominju u rjalitiju.

- Kao da sam utrnula od bola. Ovo da sam ikada pomislila da ću slušati ne bih verovala. Asmin kad je ono izgovarao za mog oca, bila sam mrtva na garnituri. Cvilim u sebi od bola i tuge. Da on dira ono nešto, neka ga ostave na miru. Samo bih cvilila od bola. Pretrnem od bola, kao da mi neko srce reže nožem. Ne mogu da verujem da neko bude u stanju da izgovara takve reči. Ja sam stvarni želela da je on živ, ali da on kaže da je on živ i da je pobegao od nas. I za mog brata da on ima alopeciju.. I da Maja iste stvari izgovara. Asmin i Maja su mi jedno te isto, najveća zla i nakaze. Majka je jeste distancirala zbog tadašnjeg dečka. Nikada nisam udarala na Takijevo očinstvo. On je želeo da podigne svoju mezimicu da može da bude njegova princeza, a ona se razmazila.. Napravi je od nje rijaliti je*ačoicom. On je možda stvarno divan otac, alik njeni postupci. Čuli smo od Poršeline da ju je tukao. Oni meni udaraju na moje poreklo. Ja sam ponosna na svoje poreklo. Podigao je ćerku takva kakva jeste. Maja je toliko morbidna. Nikada nisam slikala onu stvar, ne postoji na svetu to. Niti imam te klipove. Moja golotinja je moj greh. Ali mislim da to ne piše u 10 Božijih zapovesti - rekla je Stanija.

- Ne smem o tome da razmišljam. Sramota me je. Ja ovde gorim u svom paklu. Takav je životni put. Ajde što udaraju po meni nego što njihz gaze. To su časni ljudi. Ja sam sve ovo birala. Nema šta mi nisu izgovarali svih ovih godina. Ali zašto njih da diraju? - rekla je kroz jecaj Stanija.

- To je bio pošten čovek, velikog autoriteta. Bavio se politikom. Dve godine nismo znali da li je živ ili mrtav. Majka je dobila sliku mrtvog tela. Tetak kad se vratio je sve ispričao, jer je bio tu sa njim. Volim ga. On mi je boio zvezda vodilja - rekla je Stanija.

- Imala sam dve lutke i kućicu u dvorištu. Izašla sam to da spasim. Pomilovao me je po kosi i rekao da če se vratiti. Nikad se nije vratio. Ovo sam danas šta jedsam. NAučena sam da ne mrzim druge, nosimo te neke rane. nek me diraju za gole slike, ali da li je normalno da se tako diraju mrtvi - rekla je Stanija, a jednom prilikom je otkrila kako je njen otac likvidiran.

- To je bilo u ''Bljesak akciji''. Bio je ubijan na licu mesta, imao je čin. Likvidniran je na licu mesta. Nismo znali da li je živ ili mrtav. Sahranjen je u masovnoj grobnici i već godinama tražimo dan ga identifikujemo, da dobije grob kako mu dolikuje. Zato me boli kada mi Asmin vređa moj pokojnog oca, da to sve moj brat sluša, moja majka... Odgojeni smo da nikoga ne mrzimo, za nas je ovo strašno - otkrila je Stanija.

Ivan Marinković, poznat po svom učešću u rijaliti programima, nedavno je u emisiji „Odabrani“ razgovarao sa Stanijom Dobrojević i otvoreno izneo detalje o svom odnosu sa ćerkom Lenom, koju ima iz braka sa pevačicom Gocom Tržan. Tom prilikom Marinković je otkrio da mu je viđanje sa ćerkom otežano poslednjih godina, a u emotivnom trenutku istakao je da se problemi naročito intenziviraju otkad je dobio sina Željka.

U razgovoru, Ivan je naveo da ima osećaj kako je Lena instruisana da se distancira zbog njegovog roditeljstva sa Miljanom Kulić, što ga, kako je priznao, veoma pogađa. „Od kada sam dobio Željka, imam probleme“, rekao je Marinković, ne krijući emocije dok je govorio o složenim porodičnim odnosima.

Ova tema izazvala je reakcije gledalaca, a snimak iz emisije brzo se proširio društvenim mrežama. Mnogi su izrazili podršku Ivanu u komentarima, ističući da je roditeljstvo često veoma izazovno, posebno kada su odnosi među bivšim partnerima komplikovani.

Podsećamo, Ivan Marinković je ćerku Lenu dobio u braku sa Gocom Tržan, a nakon razvoda, javnost je više puta svedočila njihovim međusobnim nesuglasicama. Ova emotivna ispovest još jednom je pokrenula raspravu o izazovima sa kojima se susreću razvedeni roditelji u javnosti.

Nerio Ružanji govorio je u Eliti po ulasku o njegovom odnosu sa majkom Sitom Ahmić. On je progovorio o dolascima pripadnika socijalnog u njegov dom kako bi proverili uslove za život.

- To je meni sramota da mi socijalni radnici dolaze da me proveravaju, pogotov jer je moja majka optuživala Hanu da je narkomanka, ona je morala da uradi test i bio je čist kao suza. Oni mene nisu toliko ispitivali, videli su da li sam okej, a kad bi se povukao u sobu nastavili s da razgovaraju sa majkom. Nikad nisam bio upućen u to po čijoj prijavi su dolazili. Moji baka i deka su hteli da me vide jer sam jedini naslednik njihovog pokojnog sina, a majka me je naterala da kažem da ne želim da ih vidim - rekao je Nerio.

- Prema saznanjima koje imam od tvoje bake oni su vodili godinama borbu da budu u kontaktu sa tobom, žalili su se institucijama, imenovala mi je ljude iz centra za socijalni rad. Oni su hteli da ostvare prava da bude u kontaktu sa tobom - dodao je Darko.

- Oni su se trudili, ali bitku protiv moje majke je teško pobediti. Ja od straha od svoje majke nisam smeo da imam kontakt sa njima - rekao je Nerio.

- Ako ćete iskreno hteo sam da se ubijem, jako sam često pomišljao na takve stvari. Ja sam se na početku žalio, ali sam odustao od toga jer nikad nisam imao pravo glasa, niti da se žalim. Ja sam bio zatvoren u sobi, igrao igrice i to je to - priznao je Nerio.

- Tako je, pitao sam je samo 10 dana da mi da da pomognem Hani, ali je to bilo nemoguće, kao da sam joj tražio milion eura da mi da jer se Arija rodila. Ona mi je rekla da ona može sama, nastavio sam da se svađam i rekla mi je da ne moram više da radim. Pozvala me je kasnije i rekla da opet krenem da radim - pričao je Nerio.

- Ne smeta mi, ja sam došao da iznesem svoju životnu priču i svako može da dođe i pita me, a ja ću uvek da odgovorim. Ušao sam iz više razloga, treba mi novac zbog porodice, ušao sa iz ljutne prema majci i da odbranim svoju porodicu. Moja majka je htela da iznese stvari koje nisu istina - rekao je Nerio.

- Nerio je ispričao da kad mu se Hana porodila mama mu pretila mu je otkazom. Nerio je potvrdio priču da je Sita optužila muža i majku da s*ksualno opšte - rekao je Dača.

- Kad se Hana porodila pitao sam majku da budem slobodan da bih bio uz svoju ženu dok se opravi i njena reakcija je bila eksplozivna i da ne mogu da budem slobodan. Nju nije zanimalo što se porodila, rekao je da može sve sama. Ja nisam hteo da popustim, ona je rekla da će mi dati otkaz, a ja sam rekao da to slobodno uradi. Rekla je da ne moram više da radim, da idem kući kod Hane i onda mi se nakon par dana javila da krenem opet da radim - rekao je Nerio.

Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, kako je sama ispričala, ostala je bez oba roditelja. Naime, njenog oca i dedu raznela je granata, dok je njena majka preminula na porođaju, tačnije, dok je rađala nju. Ona je tokom emisije u "Eliti 9" ogolila dušu do koske, te je otkrila cimerima o čemu je reč.

- Mnogo teško, nisam osetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zameni mamu i tatu i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živeli doba rata, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bežali su od rata i strpali su ih u neku osobu, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju i dan kada se porodila tada je i umrla. Kako sam živela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voleli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više - rekla je Boginja.

Kako je Boginja otkrila, ona ima brata i sestru, a kako smo uspeli da saznamo i istražimo, reč je o Aleksandri i Savu Stijelji, koji su već u javnosti govorili o svojim roditeljima i o tome kako je izgledao taj dan kog se nerado sećaju.

- Kolona je bila nepregledna. Kada se napred ukaže uzbrdica ne vidi se čelo kolone, a kada se okrenete nazad ne vidite kraj. U koloni traktori, konjska zaprega, mali kamioneti, putnička vozila, ali i pešaci. Kretala se sporo. Kada se neko vozilo pokvari ili se zaustavi, cela kolona iza stane dok se to ne raščisti. Izgleda da se ljudi u panici nisu setili da ponesu vodu, a mnogi ni hranu - prisećao se Savo Stijelja, koji se prisetio i momenta kada se zatresao kamion, čula jaka eksplozija i podigla se prašina i crni dim:

Nastala je vriska i cika, zapomaganje, leleci. Neko me je vukao za ruku, toga se sećam, jako me je vukao. Našli smo se na cesti i to ispred ’mercedesa’ moga oca koji je goreo. Leva vrata su bila otvorena a unutra su u plamenu sedeli moj otac Mirko i iza njega moj deda Branko. To je onaj ’mercedes’ koji se vidi kako gori na snimcima. To je slika koja mi se urezala i koju nosim sve ove godine. Kad sam izašao video sam oca u autu bez glave, a deda je bio nagnut napred. Pozadi sa njima u autu je bio komšija Dušan Ivaneža, ali njega nisam video, jer smo odmah krenuli ka šumi da se sakrijemo.

- Kasnije je saznao da je majka prevezena u Banjaluku, pa u Novi Sad, gde je rodila njihovu mlađu sestru Tatjanu koja sada ima 30 godina. Nažalost, odmah po porođaju, Vedrana je preminula. Lekari su govorili da je uzrok smrti očigledno jak stres usled bombardovanja i strah za opstanak nerođenog deteta. Do porođaja nju je održavao samo nadljudski napor za očuvanje života deteta.

Miladin Srdanov Pop ispričao je životnu ispovest, koja je izazvala muk u Beloj kući.

- Situacija je postala ozbiljna. Voleo sam da idem na Ostrog, išao sam tamo šest godina. Imao sam prvi udes, igrao sam fudbal tad smo kupili novi auto. Išli smo do Vrbasa, sve je bilo normalno. Ja se ne sećam kako sam izašao na glavnu put, sam sam bio u kolima, nikog nisam vozio, samo se sećam jedne kuće i tu je prestalo... Govorim sad šta su mi pričali, moj auto je izašao na glavi put, udario me je kamion i vukao me je 15 metara. Budim se u Vrbasu, ne znam o čemu se radi, ali se sećam babe koja mi je govorila: "Sine, idi od mene, nije ti vreme". Ja se budim, urezano mi je slovo M od stakla u ruc. Kosa mi je bila puna stakla, a ja ustajem i ništa nisam slomio - rekao je Pop i dodao:

- Rekli su mi kad su me vadili iz auta da sam bio na mestu suvozača, a rekao sam vam da sam ja vozio. To je bio 26. mart kad se to desilo. Opet sam imao snove... Istine godine išao sam na dodelu diplome za igrača godine, udario me je auto, a kad bih rekao kako izgleda taj pad... Rekli su mi da su me reanimirali. Ja sam probuđen u Novom Sadu, nosili su me na šaršafu, mislili su da sam skroz izlomljen. Čovek koji radi na rengenu hteo je da mi pomogne, a ja sam rekao da hoću da ustanem da p*šam, a on je rekao da nema šanse. Ja sam ustao, a čovek se krstio. Nisam imao prelom, nisam imao modricu. Znam da je čudno, nisam ni ja verovao u sve to. Imao sam problem da zaspim posle udesa jer sam se plašio da ne odem na drugi svet. Ja sam sanjao babu, a ti snovi su bili kao stvarnost. Ja kad sam rekao da osetim ljude to se dešavalo kad sam postao stariji. Išao sam na Ostrog, tamo me je pitao da li želim da posetim patrijarha Pavla. Rekao mi je da se skinem, uhvatio me je za glavu i rame, zagrlio i rekao da sam anđeo. Rekao mi je da imam nešto što drugi nemaju. Došla je sestra u mantiji i pitala me da li hoću hleb u vodu. Znamo je da je teško ići do patrijarha Pavla, šta mi je rekao ne smem da izgovorim, ali mi je rekao da ću ja da pomažem ljudima. Do 30. godine i dobijala svog prvog deteta ja sam babu non stop sanjao - govorio je Pop.

Autor: M.K.