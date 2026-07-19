Bora Santana se uključio uživo: Slađu Poršelinu rešeta svim silama, ovako žestoko se nikad nisu posvađali! (VIDEO)

Mnogi su ostali šokirani zbog njihovih žestokih prozivki!

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u studiju bivše takmičare ''Elite 9'' među kojima je bila i Slađa Poršelina, zbog koje se upravo uključio uživo u program Bora Santana i žestoko izrešetao Slađu.

- Morao sam da se uključim da demantujem ovu k*rvu koja vozi klia -rekao je Bora.

- Nisam došla sa kliom, svi znaju sa čime sam došla - rekla je Slađa.

- Svi znaju šta ti voziš, vi ste našli mene da prozivate - rekao je Bora.

- Boro, vrati sve dugove prvo i onda nešto pričaj. Ti si mene i moju drugaricu već zvao na tu vilu s bazenom - rekla je Slađa.

- Tebe ćemo videti svakako u Eliti 10, ti si došla sa kliom i to je to - rekao je Bora.

- Boro, kako komentarišeš sve što je Slađa iznela na tvoj račun? - upitala je Ana.

- Mina mene najbolje zna, apsolutno nemam šta da pričam. Taj dečko koji se družio sa Milicom, ja sam se družio četiri godine s njim. On je meni nudio meni pun kofer para i došao sa mnom sa leopardom - rekao je Bora.

- Ja sam blindirana, mene ništa ne može da pogodi. Ja imam pravo da verujem strani s kojom sam se družila - rekla je Poršelina.

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Autor: N.P.