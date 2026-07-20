Kakvo unakažavanje Sofije Janićijević: Slađa obelodanila sve o aferi s Danetom, pa je isprozivala za sve pare! (VIDEO)

Haos u studiju kakvom se malo ko nadao!

Voditeljka Ana Radulović u studiju ove noći ugostila je bivše takmičare ''Elite 9'' kako bi govorili o svim gorućim temama u Beloj kući, a Slađa Poršelina obelodanila je sve o aferi s Danetom.

- Slađe, pričali su da imaš neke veze sa Danetom - rekla je Ana.

- On je meni poslao slike na Instagram, ja sam mu rado odgovorila. Nisam ni znala da je on dok nisam videa da je Dane iz Skoplja, pitala sam jednog našeg novinara o njemu. Dopisivala sam se s Danetom na Viber, dopisivala sam se s njim i pre tri dana. Ja nisam kao Sofija da se ograđujem od tog čoveka. Koliko znam, on je finansirao nju i njenu mamu, ne znam što se sada ograđuje od njega - rekla je Slađa.

- Ti si rekla malopre da on nema toliko da može tebe da isfinansira - rekla je Ana.

- Sofija je rekla da on nema dovoljno da nju isfinansira, a to je devojka koja nema dovoljno 200 evra za frižider. Sećamo se li poruke kada je ona poslala da pošalje njenoj mami za frižider 200 evra. To je Tetovka koja ceo život živi na traci, mama joj radi za 20 evra. Ona je nesrećna devojka koja želi da bude uvek nešto što nije. Predstavila se prošle godine kako želi da bude nešto, a ništa od toga. Ona predstavlja kako vozi džipa, ali ništa od toga naravn - rekla je Slađa.

- Šta ti je pisao Dane? - upitala je Ana.

- Da dođem u Skoplje, ali meni ne treba Skoplje već Beograd na vodi - rekla je Slađa.

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Autor: N.P.