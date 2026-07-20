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Pokušala da sakrije ljubomoru, ali uzalud: Mina poludela zbog Stanije, Viktoru odmah otkrila šta joj smeta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški pokušala je da sakrije ljubomoru, ali to joj nije pošlo za rukom!

Voditeljka Ana Radulović u studiju ugostila je bivše takmičare ''Elite 9'', ali i Viktora Gagića koji je progovorio o svom učešću i priznao zbog čega je flertovao sa Stanijom Dobrojević prošle noći.

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- Želela sam da vidim Sofiju ovde jer Viktor zaslužuje da bude u superfinalu. Mislim da Sofija nije zaslužila to superfinale, ali dobro - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stiže nam Viktor, a Mina ga čeka - rekla je Ana.

- Toliko sam uzbuđen što sam izašao, ne znam šta bih ti rekao - rekao je Viktor.

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- Da li si nekada bio ovoliko odvojen od prijatelja i porodice? - upitala je Ana.

- Znao sam da ću ovu noć izaći, to mi je nekako nesreća bila - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija se sinoć motala oko tebe - rekla je Ana.

- Sve sam ispratila , ali ja apsolutno ništa ne zameram. Smeta mi, ali nemam pravo ništa da kažem - rekla je Mina.

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- Ja sam se malo šalio, nisam uradio ništa apsolutno - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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