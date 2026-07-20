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Nikad iskreniji: Filip Đukić progovorio o emocijama prema Aneli, otkrio kakav će njihov odnos biti napolju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslednji put progovorio o svojim osećanjima!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ove noći ugostio je i Filipa Đukića poslednji put ove sezone, a on je otkrio kako će na dalje teći njegov odnos sa Aneli Ahmić.

- Na koji svoj postupak u ovoj sezoni Elite si ponosan, a zbog čega te je sramota, ukoliko tako nešto postoji? - upitao je Darko.

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- Realno, najlošiji trenutak je ono što se desilo između mene i Luke. To definitivno. A što se tiče stvari na koje sam ponosan, ponosan sam na sebe što sam ostao svoj bez obzira na komentare, pitanja vas voditelja, gledalaca i uticaj pojedinih ljudi u kući. Bitno mi je da sam ostao svoj i to je, po meni, najveći hajlajt mog učešća - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si verovao da ćeš se ti i Luka posle toliko godina ponovo sresti baš u rijalitiju i da će tu pući vaše dugogodišnje prijateljstvo? - upitao je Darko.

- Nisam. Nisam verovao ni da ćemo se naći zajedno u rijalitiju, a kamoli da će se desiti sve ovo što se desilo. Drago mi je što ni on ni ja nismo to pretvorili u neki rat ili netrpeljivost. Obojica smo svesni da je naše prijateljstvo završeno. Koliko mi je drago zbog načina na koji smo reagovali, toliko mi je žao što je do svega ovoga došlo - rekao je Filip.

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- Govoriš da si ponosan na sebe jer si ostao svoj. Međutim, mnogi ukućani komentarišu da si pokazao da si folirant, da nemaš stav, karakter i dostojanstvo jer nisi branio svoj ugled. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da sam baš bio dostojanstven zato što nisam padao na nivo rasprave i komunikacije koja je ovde svakodnevnica. Za mene nije dostojanstvo da nekome vraćam istom ili gorom merom. Oni to mešaju. Ako se na to misli, onda mi je baš drago što sam ostao pribran u svakoj situaciji i što me nisu poremetili komentari poput: „Ti si ovakav, ti si onakav.“ - rekao je Filip, pa dodao:

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- Što se tiče karaktera, svako je nekad u životu ispao bez karaktera. A što se tiče stavova, drago mi je što sam sve odluke donosio sam. Nije bilo uticaja sa strane, nije bilo: „Brate, napravio si sranje, sad radi ovo ili ono.“ Nisam išao da tražim savete niti pitao druge šta da radim. Mislim da ne postoji nijedan klip gde sam se savetovao s nekim. To mi je drago, bez obzira na to što sam pravio greške. To je ljudski, dešava se i mislim da je sve to normalno za moje godine - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Aneli si poslednjih dana intenzivirao odnos. Ne odvajate se, spavate zajedno, mazite se…

- Opale su tenzije u kući, manje je komentara i svega ostalog. Naš odnos je takav bio sve vreme. Ništa više od onoga što ste videli - rekao je Filip.

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- Šta planiraš napolju? - upitao je Darko.

- Rekli smo da nemamo pojma šta će biti. Možda se više nikad ne vidimo, a možda se budemo viđali - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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