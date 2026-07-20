Raskrinkan odnos Rialde Karahasanović i Tamare Radoman: Uroš izneo svoja saznanja, pa demolirao Sofiju: Nema on lovu za Sofiju i jedinstvenu Branku (VIDEO)

Na poslednjem intervjuu u Eliti 9, Uroš Stanić je žestoko opleo po Maji, Asminu, Aneli, Sofiji i Terzi, ali je ovom prilikom i otkrio detalje odnosa Rialde Karahasanović i Tamare Radoman, njene bivše PR-ke i Anitine drugarice.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazana brutalna svađa Dače Virijevića i Bore Terzića Terze, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Urošem Stanićem.

- Sumiramo utiske u čitavoj sezoni, na koju stvar si ponosan, a čega se stidiš - pitao je Darko.

- Ponosim se koliko sam bio hrabar, borben i neustrašiv. Jako velika borba, imao sam petlju svima da kažem sve u lice, mnogo fizičkih kontakata. Sve što je bilo u prošlosti, ostaje u prošlosti, sve ću da prepišem mladim godinama. Nekako se ne kajem ničega, nisam obrukao sebe, porodicu, nisam sebe degradirao, propagirao sam svoje stavove i moral. Ničiji poltron nisam bio, a ni podg*zna muva - rekao je Uroš.

- Veliku pažnju i prašinu digle su video poruke od porodice i podrške. Pričali ste o Tamari Radoman, pa si rekao da znaš pojedinosti o njenom odnosu sa Rialdom Karahasanović. Šta to znaš - pitao je Darko.

- Vidim da joj je bilo loše i da je teško pregrmela priču sa Anitom. Ja sa Tamarom sukob nisam imao, pretila mi je i demantovala me je. Anita je sve rekla vezano za Staniju i nju, ja sam to potvrđivao, sve što sam rekao za odnos nje i Angeline, rekla je Anita da nisam slagao. Pričala mi je svašta nešto što se tiče Rialde i nje. Bilo je nekih problema, Rialda je dugovala Tamari neki novac koji joj nije vratila, pokazivala mi je trenutne udvarače i bivše partnere, voli isključivo muškarce. Tako da se jedan potencijalni nalazi u Beču. Nek vrati onda Rialda pare koje joj duguje! Verujem da i Anitu čeka isto, ja sam Tamaru branio od Asmina i Maje, a ona mi je zabola nož u leđa. Ja sam branio Tamaru mnogo puta, ispala je nefer prema meni, igra dvostruku igru. Jedno priča sa strane, jedno za medije. Pričala mi je da je bila PR Rialdi i da su imale sukobe oko novca i da su zato prekinule komunikaciju - rekao je Uroš.

- Da li smatraš da Anitu i Tamaru vezuje interes, finansijska korist ili iskreno prijateljstvo - pitao je Darko.

- Iskreno prijateljstvo nije, jer mi se Tamara bunila kako joj Anita ne posvećuje pažnju i nije sto odsto uz nju. Smatram da, kada budu izašle, da je tom prijateljstvu kraj. Vidimo kakve je Anita probleme pravila Tamari i verujem da je Tamaru blam koga predstavlja, branila je i zastupala Staniju koja nije imala blamantne situacije, ja ne znam kako je branila Anitu i opravdavala njene kikseve, ne bio Tamari u koži - rekao je Stanić.

- Ko je najveći luzer i gubitnik - pitao je Darko.

- Definitivno Asmin, Aneli, pa i Terza. Asmin i Aneli koji su se izblamirali kao roditelji, nisu rešili problem oko deteta, tukli su se ovde, vređali. Aneli je ispričala svoju stranu priče i rekla da joj je Stanija otela muža, Asmin joj je vratio ove sezone, ušla je naknadno. Pečat njihove sezone i odnosa je hotel, ljubili se za šest piva, malo je falilo da imaju se*s, ali je imala menstruaciju. Klasični životni gubitnici, a Maja kao prilepak svake veze, plaši se da se Asmin ne vrati Staniji, jer bi joj to bio totalni poraz. Ušla je da sebe odbrani, na kraju smo shvatili da je obmanuta i izigrana osoba zaključala ribicu...Nora će patiti u celoj situaciji kada za 15 godina bude guglala o ocu i mami, pa me zanima kako će se opravdati - rekao je Uroš.

- Koliki je poraz za Terzu što se njegova ćerka pojavila u tvojim čestitkama - pitao je Darko.

- Rekao je za Comaru da će policija morati da urgira, a meni je rekao da ću dobiti batine kada god budem bio sa Comarom. Terza je pokazao da njega ćerka uopšte ne zanima, umesto da pokaže da mu je krivo što ne viđa dete, on se pomirio sa Sofijom i progutao sve uvrede koje je izgovorila za dete i Comaru. Progutao je i Daneta, pa se vređaju tako, pa se pomire. To su njihovi karakteri i njihov stav. Sofija se sprda sa njim, nema on lovu da podmiri Sofiju njenu mamu, jedinstvenu Branku. Ušla je da se osveti, Terza joj služi kao potrčko, da će da joj brani i nagrađuje ga se*som - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić