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Ne znam kako ću ih pogledati u oči: Asmin od sramote ne zna gde bije, pa šokirao priznanjem: Hvala Bogu pa sa Stanijom NEMAM DETE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić u svom poslednjem intervjuu u Šiša baru otkrio je svoja trenutna osećanja, ali je opleo i po bivšim partnerkama, Aneli i Staniji.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana rasprava Asmina Durdžića i Maje Marinković, kod voditelja Darka Tanasijevića u Šiša bar stigao je i Asmin.

- Kakva je situacija u kući - pitao je Darko.

- Pa nema treme, kako misliš?! Nemam treme, ni straha, ali će me biti sramota da pogledam moje u oči, biće me sramota da gledam i Uroševu mamu i biće me sramota što sam uputio reči Maji Marinković zbog njenog oca - rekao je Asmin.

- Da li ćete biti sramota da pogledaš Stanijinu majku u oči - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno neće, jer je rekla da je Aneli za sve u pravu i da sam poželeo mom detetu smrt. Ne želim da me pozdravi, niti ja nju - rekao je Asmin.

- Zbog kojih stvari te je najviše sramota, a na šta si ponosan - pitao je Darko.

- Na šta sam ponosan?! Nisam mnogo dobrih stvari pokazao ovde, ali sam ponosan što sam izdržao psihički, što sam izneo rijaliti na leđima. Ponosan sam jer nisam nikada bežao odavde, Aneli je pričala najgore stvari o meni i porodici, pa bivša verenica Stanija, pa me je Maja unakazila psihički. I meni su psovali i majku i dete, nikoga nisam prvi psovao...Sramota me je reči koje sam izgovarao, verovatno i tih sek*ualnih odnosa koje sam imao, ako su bili tako brutalni - rekao je Durdžić.

- Da li razmišljaš o rečima s kojima ćeš pred majku, oca, brata i sestru - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam razmišljao, biću iskren kada ih vidim, najviše bih voleo da mi mama opali šamarčinu, ali ona to ne radi...Vidim da je tužna, nasekirana, da pati. Vidim da je žena propala mnogo, da je sramota. Ne znam, biću iskren, šta god da mi kažu, ja ću da prećutim, samo želim da između Takija i Mustafe, ako bude bilo te svađe, Maja i ja smo se dogovorili da skačemo u jezero i idemo da rešimo. Šta drugo da kaže Mevlida a da nije za lečenje?! - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš to što pričaju da te je Maja povukla u ponor - pitao je Darko.

- Što se tiče toga što sam prelazio i opraštao, jeste, ali da sam bio i sa drugom devojkom u vezi, imao bih se*sualne odnose...Ja ću prvo da vidim da ona to reši sa Takijem. Ja mogu sebi da iznajmim stan, da, ja ću sa Majom biti zajedno. Kada se naspavam ima da se vidim sa mamom i tatom, u četiri oka, da pričamo i vidimo kako ćemo i šta ćemo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš to što je Janjuš izjavio da ste najveći luzeri i gubitnici Elite 9 ti i Aneli i da si izgubio nit za ćerku - pitao je Darko.

- Ja sam toga i sam svestan, ne mora to Janjuš da mi kaže. Ja nisam došao ovde da rešavam oko deteta, to rešava sud, Aneli to ne želi da rešava, njoj je rijaliti prioritet. Grofica je pokazala da ih ne zanima da se spusti lopta, ja sam ovde došao da se naj*bem majke Siti i Aneli. Jesmo, najveći smo gubitnici ovde. Za Noru ćemo preko suda da rešimo, iskren sam bio - rekao je Asmin.

- Postoji li nešto što si želeo da kažeš meni ili gledaocima, a nisi imao priliku ili smelosti - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim da ti se zahvalim što si mi bio rame za plakanje. Šalim se, sve što sam imao da kažem, rekao sam za crnim stolom...Hvala Bogu da sa Stanijom nemam dete - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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