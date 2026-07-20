Ohladio se od očinstva: Janjuš misli da Aneli i Asmin izlaze kao NAJVEĆI LUZERI, pa priznao: Stanija je bila u vezi, završila, a oni su VEZANI ceo život (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru ogolio dušu o učešću, ali je prokomentarisao i goruće teme.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazano šta je Marko Janjušević Janjuš radio poslednjih dana na imanju u Šimanovcu, Darko Tanasijević, novinar i voditelj, porazgovarao je sa njim u Šiša baru.

- Sumiramo utiske i sa Janjušem, manje od 24 sata nas deli od superfinala - pitao je Darko.

- Ludilo, ludilo, da sam dočekao da se ovo završava, toliko sam uzbuđen i srećan - rekao je Janjuš.

- Zbog kojih stvari se kaješ u Eliti 9, a zbog čega si ponosan - pitao je Darko.

- Ne kajem se ni zbog čega, ranije sam imao dosta razloga, dosta situacija se dešavalo kroz moje učešće ovih godina, negde mi je bilo neprijatno, osećao sam se kao kur*on. Ponosan sam jer sam shvatio da sam neko ko vredi dosta, da sam sazreo u 41. godini. To za žene se nikada neće promeniti, sada sam u vezi, ali ne mogu to da pričam, ali sam se i tu promenio. Promenio sam se kao ličnost i mislim da ljudi koji me vole, da su ponosni na mene - rekao je Janjuš.

- Kako će izgledati suočavanje Takija i Asmina?! Ti si imao turbulentno iskustvo sa Takijem, imao si haos i ovde na stejdžu sa Majinim ocem, šta misliš, kako će proteći to - pitao je Darko.

- Mnogo gore stvari su izrečene sada, ja sam bio kontrolisaniji, ne može da se uporedi. Ovo je trajalo kratko i taj odnos je konstantno u fazama katastrofalan. Gledao sam one snimke i ono, ništa to nije kako ljudi misle, već su samo poslali to, podrška i fanovi su poslali da ih malo smire. To nije opšte tako, glupo bi bilo da je tako. Taki je hteo da smiri ćerku, Mevlida svog sina, mislim da su ovaj odnos prošli katastrofalno napolju, mislim da su dobijali kritike i da su osetili realnost njihove veze...Ne može se ponavljati da svake godine bude isto, mora nekada da se stane. Ne spori niko to da on nju voli i da je slab na nju, da mu je ona sve u životu, ali mora da shvati da li čini medveđu uslugu ili ne?! Ne može svake godine biti sve isto, ovo je najgori odnos koji je postojao što se njenog ljubavnog života tiče i to moraju oboje da shvate - rekao je Janjuš.

- Šta Asmina čeka već od sutra u odnosu sa Majom - pitao je Darko.

- Ništa Dare, to nikada neće biti odnos da on ode sa porodicom, da ona ode sa svima, čeka ih pakao. Ja sam govorio da njih dvoje, ako žele svoj mir u životu, da treba da se raziđu što pre...Mislim da oni govore već i sada da sam u pravu, ali ne verujem da će se prebaciti dve nedelje. Ne verujem, nažalost, to je maksimum maksimuma, jer ako želiš da živiš život koji je jako stegnut i tenzičan, ti ćeš da živiš i tri i pet, ali to ne vodi ničemu - rekao je Janjuš.

- Šta si ti shvatio da mu je prioritet - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem sto odsto, ali mi se čini da se ohladio od odnosa očinstva. Jedino što mogu da mu zamerim jeste to, to da uđe u srž problema...Reakcija njegova mi je bila da se videlo upravo ovo što kažem. Ja sam zaplakao, evo, majke mi ti kažem iskreno. Kada sam ja napravio neko sr*nje i vidim dete, nije mi dobro, a on je to negde izgubio svih ovih godina, što nije dobro. Ja ne bih mogao da živim da kada sam napolju da ja moju ćerku ne čujem, bar da je ne čujem, a ne da je ne vidim, to ne može da uđe u moj mozak, mogu da sam najgori na svetu, ali mi je to najpreče - rekao je Janjuš.

- Od svih preostalih finalista, ko je najveći luzer i gubitnik - pitao je Darko.

- Najveći luzer i gubitnik su Asmin i Aneli, njih dvoje sa tom pričom koju su imali te godine, pa se rešavao taj odnos po pitanju ćerke Nore, pa se ništa nije rešilo. Kada staviš na papir i podvučeš crtu, sve je isto, samo su našli druge partnere, udovoljili malo ego i to je to, a Nora se kupa napolju sa bakom. Šta će oni uraditi?! Koga boli ku*ac šta rade ovi drugi koji nemaju te probleme, tebi ostaje do kraja života da si vezan za svoje dete. Kakav je Stanija luzer?! Bila u vezi, završila odnos i doviđenja, prijatno, a njih dvoje su vezani ceo život, a ništa se nije rešilo i ko zna da li će se rešiti - rekao je Janjuš.

- Milena Kačavenda je istakla u ovoj finalnoj nedelji da je pokazala da je žena od krvi i mesa, a šta ti smatraš da je ona pokazala ove godine - pitao je Darko.

- Tu ženu već pet, šest meseci, možda malo kraće, vrtim nešto u krug. Ništa nije pokazala dobro, znaš kada čujem kao: "ti si bila sa Janjušem", koga to intresuje?! Bitno je kako si se pokazao u drugim stvarima, u odnosu sa drugim ljudima...Zamisli ti, mene da raskrinka?! Deset meseci nije imala da kaže o meni?! Koje dokaze ima, kao: "srećo moja si ustala? sunce moje...", ja svakoj devojci tako tepam - rekao je Janjuš.

- Da li postoji nešto što meni i gledaocima nisi rekao za deset meseci, a sada imaš želju i potrebu - pitao je Darko.

- Ne postoji ništa što nisam rekao i uradio a da nisam osećao, sve što sam imao da kažem, rekao sam. Tako da, jedva čekam da se ovo završi i moram da ti kažem, pošto sam već par dana ugrožen, a voleo bih da budem tu, moji glasači će napraviti ono što niko nikada nije uradio - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić