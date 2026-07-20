Odbrojavala sam dane da uđem, ovo mi je bilo SPASENJE: Aneli se prisetila teških momenata pred Elitu 7, pa oplela po Staniji i Luki: Prevarant, rešila sam ga se (VIDEO)

Aneli Ahmić, na poslednjem intervjuu u Eliti 9 u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem, ogolila je dušu, te je tom prilikom progovorila o svom učešću i odnosima tokom čitave sezone.

Nakon odgledanog video priloga u kom je prikazana rasprava Aneli Ahmić i Filipa Đukića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli u Šiša baru.

- Da li si svesna da nam je ovo poslednji razgovor u Šiša baru - pitao je Darko.

- Jesam, jako sam srećna jer idem tamo gde želim da idem, jer idem kući, a tužna sam jer ćeš mi ti faliti Darko - rekla je Aneli.

- Bližimo se spektakularnom finalu, kada sumiraš svoje učešće, koja je stvar zbog koje se kaješ i na šta si najponosnija - pitao je Darko.

- Najviše se kajem kada sam završila sa Asminom u izolaciji i pričali o tim stvarima, spuštali loptu, zamazao me je. Susrela sam se sa njim nakon tri godine, ostali smo nedorečeni jedno drugom, volela sam ga još kada sam ušla u Elitu 7...Sad?! Ne postoje emocije. Jednostavno, koji je to mozak bio i šta je bilo u meni da dopustim tom čoveku da ima pristup meni?! Bila sam povređena u sedmici, govorila sam pre: "niko ne zna kako se osećam", ostavilo je to bol i trag na mene i nisam se videla sa njim. Otišla sam, isključila sam se i ta izolacija me boli i tu grešku neću sebi oprostiti. Meni je teško izgovoriti taj hotel, a na sebe sam ponosna jer sam sve ovo izdržala tri godine. Sve je bilo na meni, niko mi nije verovao ovde, napolju su mi ljudi verovali, ali napolju niko. Prozivao je mene, porodicu, kačio je Noru da nije njegova, da treba DNK - rasplakala se Aneli.

- Da li smatraš da si sa Asminovim ulaskom doživela svoju istinu ili misliš da tek sada ljudima ništa nije jasno - pitao je Darko.

- Mislim da sam dokazala moju istinu i to je moja pobeda, kada kažem da sam pobednica, pokazala sam ko je on za sve ono što smo pričali i govorili, počevši kada sam rekla da je on lažni milioner, da je on čovek koji zavaljuje ljude i firme. To nisu pare koje je on zaradio, sve što sam govorila za njih da su u lažnom odnosu zarad medija, ispostavilo se kao tako. Sve je sam pokazao svojim delima i ulaskom ovde, pokazali su za mene i on i ona i to je moja pobeda. Ja kada izađem, znam da sam dokazala svoju istinu! Ja se nadam da će on ući ovde ponovo, volela bih, da bih ga se otarasila

- Da li misliš da će se dogovori oko deteta realizovali - pitao je Darko.

- Neće...Ona meni jeste najpreča, njemu nije...Ja tada još nisam znala sto odsto da ću ući, kada sam potpisala ugovor, par puta sam mu napisala: "videćeš za sve", nikada nisam rekla da ću ući ovde, govorila sam mu: "polako, polako" i onda je bilo jako. Ja sam žena koju kada povrediš na takav način, neko da te izbaci iz kuće i da ti kaže da pokupiš prnje i stvari od Nore, zajedničke ćerke, to je bio moj način osvete. Niti sam koga ubila, niti sam koga unakazila, oboje su došli tu, uzeli lovu i zaradili. Što se nisu rastali u tom momentu kada su proživljavali te teške momente?! Šta je bilo sa mnom tih mesec i nešto dana kada sam smršala 10 ili 12 kilograma, kada sam odbrojavala dane da uđem ovde da ih ne gledam?! Zamisli kada mi je ovde bilo spasenje da spavam tri sata, a tamo sam iščekivala vremensku razliku da vidim šta će da objave, znala sam da ostavim telefon kod drugarice, da ponese telefon da ne gledam...Imala je tri godine da izađe iz toga, a nije. Njoj je sad kriva Maja Marinković, a ona je kriva meni. Karma je k*čka, stigla je karma za sve. Stigla je karma za to što je pokazala svetu s kim je imala posla iako je imala dno dna. Njega su ljudi znali kao manijaka prema tastature, nisu ga znali i gledali kako se ponaša prema meni - rekla je Aneli.

- Da li na neki način kada sumiraš sve misliš da ti je on doneo dobro? - upitao je Darko.

- On je meni doneo dobro jer mnogo ljudi ima pravu sliku o njemu i veruju meni za ono što je on uradio. Što je ostavio Staniju? Uzmimo nju za primer... Imali su tri godine da zatvore priču, a ovde se meni prebacuje nešto.. Osećam Stanijinu ljubomoru prema meni, verovatno zato što ona nema tu težinu kao ja. Moja ćerka i ja smo ostavljene zbog nje...Ona hoće da predstavi svoju bol većom nego bilo šta, a ja sam, kako ona kaže, štek mama, ku*va, dr*lja, i da ja ne vredim ništa. To što smo dete i ja ostavljeni zbog nje, to nikom ništa. Što ne pričaju na doku ona i Dača da smo dete i ja ostavljeni dok su oni planirali i ulagali u Majamiju?! - rekla je Aneli.

- Da li ti je žao što si izgubila Luku - pitao je Darko.

- Ne, ne žalim crno ispod nokta što sam izgubila Luku, znam da me sreća čeka, a on je za mene prevarant. Luke mi nije žao, on je loš čovek, jedan prevarant i sve najgore mislim o njemu i rijaliti mi je dobro doneo jer sam ga se rešila - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić