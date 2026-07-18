AKTUELNO

Zadruga

Poremećena je, umesto da... Asmin video Maji leđa i osuo drvlje i kamenje po njoj, Terza opleo po Milici: Je l' ja nju pitam s kim je?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić sačekao je da Maja Marinković ode na intervju, te je tako kod Terze opleo po svojoj devojci.

Nakon što je Maja Marinković otišla na intervju, Asmin Durdžić opleo je po njoj kod Bore Terzića Terze.

- Žena je poremećena i to je suština svega. Umesto da pokaže da može da se spusti lopta, jer zna da imamo problem sa porodicama, ona još gore. Tri sata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ku*ac ti izdržavaš, vidim ja u tebi...Milica i ja smo pravili haos, 12 puta sam spavao u zatvoru. I nju i mene su gazili - rekao je Terza.

- Ja nikada ovako nisam video napolju, zamisli da izađeš u subotu u klub i potučeš se?! - rekao je Asmin.

- Da je normalno, nije normalno, ali opet, ne možeš ni bez žena - rekao je Terza.

- Svaka je ista, kada je ostaviš sveti se preko deteta - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi, sve preko računa, da imaš dokaz...Da se ja mlatim preko medija i preko ovoga, ova ne dozvoli slike meni, pošalje ovom. Nagovara ljude koji su ulazili ovde, svi su me napadali, šta ja više da pričam?! Sud i da rešim. Izvini, je l' ja pitam s kim je ona, šta radi?! Ne zanima me, nek radi šta hoće - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hoće da operu gaženje svojih porodica preko njenog osmeha: Stanija nikad direktnija da je NE ZANIMA Asmin, Dača pokopao njega i Maju (VIDEO)

Domaći

PLANIRAO SAM DA JE ŠUTNEM JOŠ NA POČETKU VEZE! Asmin nikad brutalnije ponizio Staniju: Jedino što zna je da se skine u tange, nije žena za ceo život!

Zadruga

Ne idem kod tebe u stan, ideš gde i ja: Asmin postavio Maji ultimatum, ona priznala da STRAHUJE da je ne ostavi (VIDEO)

Zadruga

Nije štedeo na glasu! Asmin zaurlao na Maju zbog njenog čuvenog pitanja: Gadiš mi se, sve što je lepo POKVARIŠ (VIDEO)

Zadruga

Ja sam si*a za sve njih: Asmin ne štedi reči na Anelin račun, za Luku ima SAMO JEDNO (VIDEO)

Zadruga

Promenili taktiku? Alibaba i Maja naučili konačno da vode ljubav, a ne da se iživljavaju! (VIDEO)