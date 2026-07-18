Poremećena je, umesto da... Asmin video Maji leđa i osuo drvlje i kamenje po njoj, Terza opleo po Milici: Je l' ja nju pitam s kim je?! (VIDEO)

Asmin Durdžić sačekao je da Maja Marinković ode na intervju, te je tako kod Terze opleo po svojoj devojci.

Nakon što je Maja Marinković otišla na intervju, Asmin Durdžić opleo je po njoj kod Bore Terzića Terze.

- Žena je poremećena i to je suština svega. Umesto da pokaže da može da se spusti lopta, jer zna da imamo problem sa porodicama, ona još gore. Tri sata - rekao je Asmin.

- Ku*ac ti izdržavaš, vidim ja u tebi...Milica i ja smo pravili haos, 12 puta sam spavao u zatvoru. I nju i mene su gazili - rekao je Terza.

- Ja nikada ovako nisam video napolju, zamisli da izađeš u subotu u klub i potučeš se?! - rekao je Asmin.

- Da je normalno, nije normalno, ali opet, ne možeš ni bez žena - rekao je Terza.

- Svaka je ista, kada je ostaviš sveti se preko deteta - rekao je Asmin.

- Ma kakvi, sve preko računa, da imaš dokaz...Da se ja mlatim preko medija i preko ovoga, ova ne dozvoli slike meni, pošalje ovom. Nagovara ljude koji su ulazili ovde, svi su me napadali, šta ja više da pričam?! Sud i da rešim. Izvini, je l' ja pitam s kim je ona, šta radi?! Ne zanima me, nek radi šta hoće - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić