Psihopata, uhodila je Anđela: Poršelina brutalno unakazila Anitu, pa otkrila da je Luka s njom zbog fanova! (VIDEO)

Slađa Poršelina ove noći bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović u studiju ove noći ugostila je bivše takmičare ''Elite 9'' kako bi govorili o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta mislite o Aniti? - upitala je Ana.

- Moram da kažem da će i sledeće sezone ući Anita i Luka, to mislim. Prošle godine je Luka pravio dete Aneli, a ove godine Aniti koja je tri dana pre odnosa s njim imala odnos sa Filipom. Oni su isključivo ostajali u odnosu zbog fanova i na kraju je zatrudnela - rekla je Slađa.

- Kako komentarišeš Anđela? - upitala je Ana.

- Ja njega apsolutno obožavam i mi se družimo. Anđelo mi je sve rekao kako je bilo između njega i Anite, a tada sam shvatila da je ona jedna psihopata koja je uhodila Anđela. Devojka je bila sa Boškićem, a pre ulaska je plakala za Anđelom Rankovićem - rekla je Slađa.

Dettaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.