Pogrešila je, ispala je nefer, a neće da se izvini: Anđelo demolirao Kačavendu, pa urnisao Anitu: Biće i Luka NAJGORI... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan prekid prijateljstva Milene Kačavende i Sofije Janićijević, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o najaktuelnijim temama.

- Puklo je Milenino prijateljstvo sa tobom, sa Janjušem, sa Sofijom, sa Vanjom Živić, sa Terzom, da li postoji neki odnos gde je pravda na Mileninoj strani - pitao je Darko.

- Ne, ne postoji! Ni sa Teodorom i Bebicom, da njih izuzmemo, sa Janjušem je ona pogrešila, on je bio taj koji je njoj oprostio tu izdaju u sedmici i imao jako lep odnos sa njom. Bio je tu za nju, sve ono što je iskritikovao, kritikovao je na prijateljski način, ona mu je rekla da je prevarant, folirant, da sumnja da je nameštao sve sa Anom Ćurčić. Sofija, rekla je da je očekivala izdaju od nje. Evo i da je Terza preterao u reakciji sa Dačom, ti si rekla za nju da je bezkrupulozna i da je spremna da gazi preko mrtvih, kao i da nije ušla u vezu sa Terzom jer je Kristijano Ronaldo, nego jer ima priču, pa i da će da kuca na vrata, ali će ona biti zatvorena. Ja, ona meni vređa i psuje mi majku, ja nju nikada nisam uvredio, sve ono što je Janjuš rekao, ja sam to pričao mesec dana pre Janjuša. Izdala je ona Vanju, a ona je rekla da sam ja potegao tu priču i da mi je Đedović rekao da je ona pozajmila pare Vanji, javili se ljudi i na kraju i Dragana. Kriva je ona, u svakom odnosu je ona kriva, ni u jednom odnosu neće da kaže "izvini" i nju boli ku*ac. Juče je rekla: "nek mi pu*e ku*ac svi moji bivši prijatelji". U svakom odnosu je pogrešila i ispala je nefer - rekao je Anđelo.

- Da li iz svoje nemoći pokušava da zavadi tebe i Terzu - pitao je Darko.

- Da, ona mnoge stvari radi iz nemoći. Druga stvar su ironija i sarkazam, koji joj ne idu, pa onda treće da zavadi mene i Terzu. Govorila je da sam ljubomoran na Janjuša, a kada se posvađa sa Janjušem, govorila je da je on ljubomoran na Mikija. Nemam šta ja njih da branim, to je slika i prilika onoga što ja pričam. Ne branim ja Sofiju i Terzu jer su nešto pogrešili, ja samo pričam ono što jeste. Htela je da zavadi mene i Janjuša, htela je da zavadi mene i Bebicu - rekao je Ranković.

- Danas i sa Teodorom i Bebicom komentarisao Anitom i rekao si da je ona upropastila život Relji Popoviću - rekao je Darko.

- Rekao sam da se usr*la u život. Jeste, sigurno je. Da je istina, da nije istina i da je izmislila...Dača priča sa Anitom i sa Lukom, nominacije su bile. Relja ne prati, ali bilo ko da gleda, može da kaže: "ovaj je ucenjivao i govorio da će da je izda, pa je izdao, sada pričaju, a tamo neko pati". Imam toliko mozga da znam da je bio haos Relji i njegovoj porodici, volim da slušam njegove pesme i inteligentan je momak, oni nikada nisu imali nešto ovako - rekao je Anđelo.

- Da li si provalio da te Anita bocka kroz neka izlaganja, kada govori: "nikada ne bih bila sa dosadnim dečkom" - pitao je Darko.

- Ma jesam, jesam, ali ne ložim se ja na to i ne skačem, ja nemam potrebu da se dokazujem. Ja sada da se dokazujem da sam veći šmeker i bolji frajer, ja nikada nisam ulazio u rijaliti da se dokazujem i takmičim da sam veći šmeker. Devojke koje su bile sa mnom znaju ko sam, kakav sam i šta sam i meni je to najbitnije. Ja da veličam sebe, ne pada mi na pamet. Biće i Luka jednog dana najgori. Ja sam ti rekao da će ona ostati trudna i da će imati veridbu u rijalitiju, ali će i on biti sve ono što sam ja i svi prethodni - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić