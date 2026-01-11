Miki i Anđelo zakopali ratne sekire, Sandra podržala Aneli u ratu sa Hanom, a evo šta im je rekao Murat (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću.

- Moj utisak se prema Anđelu promenio. Ne osećam više animozitet koji sam osećao početkom. Imao sam utisak da je dečko na mestu, sa gradskim manirima i ponašanjem. Ne možemo svi da znamo sve o svakom, kao ni da imamo odmah mišljenje, to se gradi vremenom. Ne mogu ništa loše da kažem, to što imaš relacije sa nekim ljudima s kojima sam ja dobar, to je nešto što od ranije datira. Ja nemam nikakvu ljubomoru prema tebi, ja sam zadovoljan samim sobom i kako se ti ophodiš. Što se tiče Aneli, ona je jedna zanimljiva osoba i žena koja je jako temperamentna, dobar drug, mnogo lepih reči je iskazala prema meni i nekako je iskrena. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Miki.

- Što se tiče Aneli, evo stoti put već pričam, ali mogu da kažem da mi se ne sviđa kada iznosite ti i Asmin loše stvari, nikada nisam podnosila drukare. Preterujete oko situacije što se tiče deteta, nije igračka, treba da ima oba roditelja. Sviđa mi se što si odbrusila Hani, ona je poslednja osoba koja treba da priča o higijeni, crkotina jedna. Priča o tuđoj porodici, a svoju štiti. Što se tiče situacije što si prodala Neriju guarane, i treba, niko se ne osvrće na to što on blati svoju majku i tebe, vređa kuću u kojoj je odrastao. Što se tiče Anđela, mogu da te izdvojim od većine kao finog i kulturnog momka, mislim da je tvoja porodica ponosna na tebe. Nikada nisam čula da si nekoga prvi uvredio. Lep si, kulturan, zanimljiv i harizmatičan. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Sandra.

- Ti i ja smo u prijateljskim odnosima, tako će i biti. Aneli ima ovde tri bivša partnera, nije lako funkcionisati, rekao sam da si jaka žena i da ne treba da ulaziš u veze, možeš i moraš da funkcionišeš sama. Bolje čuvaj Noru i provodi vreme sa detetom. Anđelo je ozbiljan frajer i šmeker, ne zanimaju ga fejk svađe i sukobe. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Murat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić