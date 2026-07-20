Nisam kriv što su se moji razveli, a on je odlučio da KRADE: Anđelo otkrio zbog čega se najviše KAJE, pa urnisao Luku Vujovića (VIDEO)

Anđelo Ranković je pred sam fotofiniš sumirao je utiske iz Elite 9, pa je tako opleo po Luki Vujoviću!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana svađa Sofije Janićijević i Terze, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru obavio je razgovor sa

- Sumiramo utiske, šta je ono na šta si ponosan, a čega te je sramota - pitao je Darko.

- Ponosan sam na sebe što sam ostao dostojanstven što se tiče uvreda na račun mene, moje porodice, kada su razna omalovažavanja i laži. Odgovarao sam na svoj način, kulturno, bez uvreda porodica, braća, sestara i ostalih. Ostao sam dosledan stavovima i principima. Mnogi su me osporavali, pričali su da nemam nikakvo detinjstvo, da iz detinjstva vučem traume, da mrzim žene, da sam iskompleksiran. Rekao sam da neću ulaziti u veze, ostao sam i pri tome. Nagoni kada smo ovde nas vuku, ali sam ostao dosledan sebi jer sam video da mi ništa nije imalo perspektivu za vezu, pa nisam hteo nikoga da zavlačim. Osuđivali su me, ali Bebica je moj drug od početka, ja sam birao čak i da izgubim tu objektivnost, ali da mu se nađem u tom trenutku kada mu je bilo najteže. Verovao sam u njega i u njihov odnos, i u to da bi on bio tu za mene. Jedine stvari koje mi nisu trebale, ali to vučem iz spoljnog sveta, to su odnos sa Anitom i sa Milenom Kačavendom. Na Milenu Kačavendu mislim približavanje i da dopustim da nakon sedmice koje mišljenje sam imao, na sve to je došlo, oprostio sam joj i ušao sam u odnos sa njom, što sam dopustio da komuniciram sa njom. Moj instikt mi je odmah rekao da nije dobra osoba, tako je i pokazala. Naravno, šta mi nije trebalo, sve ono za Anitu, naš odnos, protraćenih godinu i nešto dana mog života. Ne smatram da sam ovde imao greške, osim što sam uvukao sebe - rekao je Anđelo.

- Imao si juče ili prekjuče opet žustru svađu sa Lukom, u sve se umešala i Anita - pitao je Darko.

- Oni mogu da prebacuju na šta on hoće, ali je razlika što je on roditelj, ali ja nisam. Može on da priča o bilo kome, ali ja pričam o njemu. Ja nisam neko ko priča o svojoj porodici, moja majka i ujak su u sezoni 1 bili ovde i nikada više i to je bilo jer su ih naterali, jer mi je bilo loše. Ja nisam taj koji je odlučio da se moji roditelji razvedu, on je odlučio da ode da krade, a da Nina sama čuva Nou. Anita je birala posle Bojana bude sa Stefanom, pa sa Matorom, pa sa mnom, pa sa Boškićem - rekao je Ranković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić