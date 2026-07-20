Razvezala jezik: Teodora po poslednji put urnisala cimere, nikoga ne može da gleda očima! (VIDEO)

Nije želela iz Bele kuće da izađe nedorečena!

Teodora Delić bila je poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Teodora, na šta si ponosna kada je u pitanju tvoje učešće u “Eliti 9”, a zbog čega te je sramota? - upitao je Darko.

- Ponosna sam na svoju hrabrost i na odluku da uđem u rijaliti i suočim se sa sveže bivšim verenikom. Takođe sam ponosna što sam, i kada su mene, moje roditelje i porodicu vređali, ostala dostojanstvena i nisam uzvraćala istom merom. Sramota me je nekih postupaka vezanih za Filipa. Mislim da sam trebalo da budem iskrenija i da neke stvari kažem na vreme, jer možda tada ne bi došlo do svega što se kasnije dogodilo - rekla je Teodora.

- Teodora, zbog čega smatraš da je Aneli toliko ogorčena na tebe? - upitao je Darko.

- Zato što konstantno dobacuje da ima problem sa mnom, da je sujeta i ljubomora u pitanju. Ne može da shvati da ja odavno nisam u toj priči oko Filipa. Mene su ranije izdvajali kao potencijalnu devojku, ali ta priča se nikada nije ostvarila. Da je trebalo da se desi, desila bi se. Ljudi su videli šta se sve dešavalo i ja odavno nisam u toj “trci”. Ne želim da budem ničija kombinacija - rekla je Teodora.

- Komentarisala si i odnos Filipa, Nenada i svega što se dešavalo između vas - rekao je Darko.

- Filip kaže da je Nenad bio bitan samo kada ga je udario, ali ja se ne slažem. To jeste bila najteža situacija i nešto što je ostavilo posledice na mene, ali nije jedino zbog čega je neko bio važan u toj priči. Njihov odnos je bio komplikovan i ne može sada neko da umanjuje značaj svega što se tada događalo.

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Autor: N.P.