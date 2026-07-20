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Govorila sam da ću ga ispratiti, SLEPČIĆ! Teodora SLAVI što je njemu videla leđa, jedva čekala da ispadne iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Najviše se obradovala njegovom izbacivanju.

Večeras će se odfržati spektakularno superfinale "Elite 9", a prethodne noći rijaliti je napustilo troje takmičara. Jedan od njih je i Viktor Gagić, a Teodora Delić i Dača Virijević su se danas sladili njegovim izbacivanjem.

- Pozdravila sam Minu i Viktora i rekla mu da on da nije bio sa Minom, ostao bi duže - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nije bio s njom ispao bi u maju. On se sve vreme upucavao Staniji, da bi duže ostao. On sinoć kaže meni: Brate, kakav deža vu, sad će da me pozovu na intervju - naveo je Dača.

- Lepo sam mu govorila da ću ga ispratiti, to je što ga ljudi tripuju, a on slepčić - rekla je Teodora.

- Kaže: "Haos je, bukvalno idem prvi" - dodao je Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav debil... Drago mi je dragi gledaoci što niste dozvolili - poručila je Delićeva.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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