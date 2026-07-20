Govorila sam da ću ga ispratiti, SLEPČIĆ! Teodora SLAVI što je njemu videla leđa, jedva čekala da ispadne iz Elite! (VIDEO)

Najviše se obradovala njegovom izbacivanju.
Večeras će se odfržati spektakularno superfinale "Elite 9", a prethodne noći rijaliti je napustilo troje takmičara. Jedan od njih je i Viktor Gagić, a Teodora Delić i Dača Virijević su se danas sladili njegovim izbacivanjem.
- Pozdravila sam Minu i Viktora i rekla mu da on da nije bio sa Minom, ostao bi duže - rekla je Teodora.
- Da nije bio s njom ispao bi u maju. On se sve vreme upucavao Staniji, da bi duže ostao. On sinoć kaže meni: Brate, kakav deža vu, sad će da me pozovu na intervju - naveo je Dača.
- Lepo sam mu govorila da ću ga ispratiti, to je što ga ljudi tripuju, a on slepčić - rekla je Teodora.
- Kaže: "Haos je, bukvalno idem prvi" - dodao je Virijević.
- Kakav debil... Drago mi je dragi gledaoci što niste dozvolili - poručila je Delićeva.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.