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Njemu je najteže: Luka daje sve od sebe da u poslednjim satima rijalitija ispadne žrtva, Ivan ga restartovao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iako je pokušao da predstavi jednu priču Marinković mu je vrlo brzo ukazao kakva je realnost!

Luka Vujović pokušavao je od sebe da napravi žrtvu u očima Ivana Marinkovića, pa je sve vreme govorio da su Anita Stanojlović i on ove sezone prošli kroz pakao. Međutim, njihov razgovor nije išao u smeru u kom je Vujović želeo, pa ga je Ivan sve vreme podsećao da je sam kriv za sve što se desilo.

- Mi pet meseci nismo imali nijednu svađu, a pričaju nam da ne možemo očima da se vidimo - govorio je Luka.

- To je sve mlako - rekao je Ivan.

- Neka je mlako. Mi smo uskladili odnos i stekli smo poštovanje - nastavio je Vujović.

- Ne moraš to da potenciraš - rekao je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ova (Aneli) ovde leži i ja mogu ovde da sedim ceo dan - poručio je Luka.

- Ti svojim ponašanjem izazoveš reakcije ukućana. Ti da si tada, a to je stvar do čoveka jer to imaš ili nemaš u sebi, bio flegma ne znači da bi ostali imali takve reakcije nego kakvu energiju odašilješ - nastavio je Marinković.

- Znaš kako ja Anitu gledam? Reč sutra da kažem za nju ako nismo zajedno je kao da kažem za rođenu sestru Sandru, pa znaš i na Ninu kako gledam. Ja nisam znao da bi Anita ikad ušla u rijaliti, niti da bih ja bilo šta. Moje učešće nije bilo da j*bem jednu, drugu ili treću, pa i prošle godine da ne počinjem od Kristine Buđevac koja je rekla da joj se sviđam. Ja sam pokazao da mene taj život ne zanima, ja težim ka drugim stvarima i vrednostima. Pa ti i napolju kad si se čuo sa mnom uvek su bile neke porodične obaveze i nikad nisu bile tralala priče - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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