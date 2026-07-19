Njemu je najteže: Luka daje sve od sebe da u poslednjim satima rijalitija ispadne žrtva, Ivan ga restartovao! (VIDEO)

Iako je pokušao da predstavi jednu priču Marinković mu je vrlo brzo ukazao kakva je realnost!

Luka Vujović pokušavao je od sebe da napravi žrtvu u očima Ivana Marinkovića, pa je sve vreme govorio da su Anita Stanojlović i on ove sezone prošli kroz pakao. Međutim, njihov razgovor nije išao u smeru u kom je Vujović želeo, pa ga je Ivan sve vreme podsećao da je sam kriv za sve što se desilo.

- Mi pet meseci nismo imali nijednu svađu, a pričaju nam da ne možemo očima da se vidimo - govorio je Luka.

- To je sve mlako - rekao je Ivan.

- Neka je mlako. Mi smo uskladili odnos i stekli smo poštovanje - nastavio je Vujović.

- Ne moraš to da potenciraš - rekao je Marinković.

- Ova (Aneli) ovde leži i ja mogu ovde da sedim ceo dan - poručio je Luka.

- Ti svojim ponašanjem izazoveš reakcije ukućana. Ti da si tada, a to je stvar do čoveka jer to imaš ili nemaš u sebi, bio flegma ne znači da bi ostali imali takve reakcije nego kakvu energiju odašilješ - nastavio je Marinković.

- Znaš kako ja Anitu gledam? Reč sutra da kažem za nju ako nismo zajedno je kao da kažem za rođenu sestru Sandru, pa znaš i na Ninu kako gledam. Ja nisam znao da bi Anita ikad ušla u rijaliti, niti da bih ja bilo šta. Moje učešće nije bilo da j*bem jednu, drugu ili treću, pa i prošle godine da ne počinjem od Kristine Buđevac koja je rekla da joj se sviđam. Ja sam pokazao da mene taj život ne zanima, ja težim ka drugim stvarima i vrednostima. Pa ti i napolju kad si se čuo sa mnom uvek su bile neke porodične obaveze i nikad nisu bile tralala priče - dodao je Luka.

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Autor: A. Nikolić