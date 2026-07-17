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Prava drama u cik zore! Maja skočila na Asmina, on joj odbrusio: U osam letim za Linc s mamom, imaš 24 sata da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iako je pokušao da legne i da zaspi, Maja Marinković to nije dozvolila, već je napala Asmina Durdžića za to gde je i u koga gledao samo pola sata pre ove rasprave, ispred hotela.

Kako su legli da spavaju, Maja Marinković je ponovo preknula tišinu, te je napala Asmina Durdžića da joj objasni u koga je i kada gledao.

- Okreni se - rekla je Maja.

- Ti mene toliko vređaš - rekao je Asmin.

- Ti si sedeo gde?! Gledao si pravo - pitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva je išla Sofija, Uroš, pa Aneli i Bora - rekao je Asmin.

- Gde si ti gledao - pitala je Maja.

- Pravo, kada je Sofija naišla gledao sam u pod i levo u ćošak - rekao je Asmin.

- Nisi pogledao nijednog trenutka - pitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, tvrdim...Kunem se u brata, toga: "hajde zakuni se" mi je pun ku*ac i tog pravdanja i idem, definitivno idem s mamom kući, to sam sada odlučio. Imaš 24 sata da pregledaš sve klipove, pa da me nazoveš i da se izviniš za sve - rekao je Asmin.

- Nastavljaš da me provociraš, sada se kuneš, a malo pre si kleo u drugu stvar - rekla je Maja.

- Ja odmah sedam u avion u osam ujutru i palim za Linc, uzimam auto i vraćam se za Beograd, treba ti 24 sata da pregledaš sve klipove - rekao je Asmin.

- E nećeš, vidiš to si već smislio - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da se menjaš?! Obećala si mi danas - rekao je Asmin.

- Ko ti bre obećao - zaurlala je Maja.

- Svakih pola sata se kunem u brata da ga unakazim ovde, možda su mu već i oči ispale - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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