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ČUVAĆU GA U SEFU: Maja moli Asmina da joj da pasoš, jasno mu stavila do znanja da nema mrdanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja se nije libila te je počela da moli Asmina da joj poveri svoj pasoš koji bi čuvala u svom sefu.

Nakon što je Milan Milošević izašao iz Bele kuće, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u neformalni razgovor.

- Da mi daš tvoj pasoš. Je l' može? - rekla je Maja.

- Šta? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pasoš - rekla

- Malo sutra. Šta će ti moj pasoš? Je l' si bolesna - rekao je Asmin.

- Molim te. Čuvaću ga u sefu - rekla je Maja.

- Ozbiljno ženo, šta će tebi moj pasoš? - nastavio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko zna šta je napolju, haos. Gde ti je? - rekla je Maja.

- Otkud znam, u sefu - rekao je Asmin.

- Je l' nećeš da mi daš? - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oćeš da digneš kredit na mene. Da ga pocepaš? Šta će ti moj pasoš? - rekao je Asmin.

- Da ne možeš da izađeš iz zemlje - rekla je Maja.

- Nikad - rekao je Asmin.

- E to si ti - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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