ČUVAĆU GA U SEFU: Maja moli Asmina da joj da pasoš, jasno mu stavila do znanja da nema mrdanja! (VIDEO)

Maja se nije libila te je počela da moli Asmina da joj poveri svoj pasoš koji bi čuvala u svom sefu.
Nakon što je Milan Milošević izašao iz Bele kuće, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u neformalni razgovor.
- Da mi daš tvoj pasoš. Je l' može? - rekla je Maja.
- Šta? - pitao je Asmin.
- Pasoš - rekla
- Malo sutra. Šta će ti moj pasoš? Je l' si bolesna - rekao je Asmin.
- Molim te. Čuvaću ga u sefu - rekla je Maja.
- Ozbiljno ženo, šta će tebi moj pasoš? - nastavio je Asmin.
- Ko zna šta je napolju, haos. Gde ti je? - rekla je Maja.
- Otkud znam, u sefu - rekao je Asmin.
- Je l' nećeš da mi daš? - nastavila je Maja.
- Oćeš da digneš kredit na mene. Da ga pocepaš? Šta će ti moj pasoš? - rekao je Asmin.
- Da ne možeš da izađeš iz zemlje - rekla je Maja.
- Nikad - rekao je Asmin.
- E to si ti - rekla je Maja.
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Autor: Teodora Mladenović