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DELUJE MI KAO DA NE ŽELE DA REŠE PROBLEM: Matora uverena da Aneli i Asmin pokušavaju da NASAMARE jedno drugo, oplela po Durdžićevoj vezi sa Majom: TU NEMA LJUBAVI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Jovana Tomić Matora progovorila je o dešavanjima u Beloj kući, koja su na nju ostavila najveći utisak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, kada je reč o učesnicima i njihovim odnosima, šta je na tebe ostavilo najveći utisak? - upitalo je Drvo.

- Deluje mi kao da ne žele da reše problem. Ona je juče izvređala Asmina, a kada joj je Mića rekao da treba zbog Nore da spusti loptu, onda je odmah povula reč. Asmin i Aneli su slični. Asmin je takođe rekao da mu je Ivan rekao da sačeka, jer će mu Aneli ipak zabraniti da viđa dete. Kako misle da išta reše, kad jedno drugo čekaju da pogreše?! Ljudi, čekajte bre, kako?! Ne mogu da shvatim te neke stvari. Primećujem da jedno drugo čekaju ko će prvi da povuče odluku o primirju - rekla je Matora, pa progovorila o Asminu i Maji:

- Između Asmina i Maje nema ljubavi, samo su zbog nekog cilja zajedno. Tu ljubavi nema, oni samo strast osećaju, to je sve.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti smeta Milenino druženje sa Draganom? - upitalo je Drvo.

- Ako je Kačavenda prema meni bila neiskrena, onda ne mogu da mislim da će biti prema Dragani. Ona u rijalitiju nikom nije prijatelj. Nikakvo poverenje u nju nemam, to je činjenica. Ja ne opraštam neke stvari i ne zaboravljam, ali se sad ne svađam, sa njom i ne vređam. Dragana se druži sa ženom koja bi joj sutra zabila nož u leđa. Ako je ranije govorila da Dragana lažna le*bejka, sigurno sada nema neko idealno mišljenje o našem odnosu, da se razumemo - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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