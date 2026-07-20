OVO NEMA NIGDE! Maja traži od Janjuša da smiri Takija ako krene na Asmina na superfinalu! (VIDEO)

Marinkovićeva bez blama tražila od svog bivšeg dečka da porazgovara sa njenim ocem.
Maja, Asmin i Janjuš su se pakovali u radionici, kada je Maja dobila ideju i setila se ljutnje svog oca Takija.
- Vi ćete zajedno - pitao je Janjuš.
- Valjda - rekao je Asmin.
- Šta valjda? Vidiš ti Janjuše, on kaže "valjda" - bunila se Maja.
- Pa šta da kaže, kukavac - rekao je Janjuš.
- Ništa ako bude neki haos, ti mu reci "Daj čoveče, lagano" - rekla je Maja.
- Šta sad tražiš da Janjuš smiri Takija - pitao je Asmin.
- Reci mu: "Hajde, preživeo si i gore, ne zaj*bavaj" - dodala je Maja.
Autor: R.L.