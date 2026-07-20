AKTUELNO

Zadruga

OVO NEMA NIGDE! Maja traži od Janjuša da smiri Takija ako krene na Asmina na superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marinkovićeva bez blama tražila od svog bivšeg dečka da porazgovara sa njenim ocem.

Maja, Asmin i Janjuš su se pakovali u radionici, kada je Maja dobila ideju i setila se ljutnje svog oca Takija.

- Vi ćete zajedno - pitao je Janjuš.

- Valjda - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta valjda? Vidiš ti Janjuše, on kaže "valjda" - bunila se Maja.

- Pa šta da kaže, kukavac - rekao je Janjuš.

- Ništa ako bude neki haos, ti mu reci "Daj čoveče, lagano" - rekla je Maja.

- Šta sad tražiš da Janjuš smiri Takija - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Reci mu: "Hajde, preživeo si i gore, ne zaj*bavaj" - dodala je Maja.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Maja udarila zabrane: Stanislav je na ovo morao da pristane, pojavio se šok dokaz! (FOTO)

Domaći

Otvorena provokacija za Cara: Maja sa Stanislavom posetila Crikvenicu! ŠOK (VIDEO)

Domaći

ZASENILI SU GA GROFICINI LAVOVI NA KAPIJI! Sandra žestoko prozvala Luku nakon optužbi da je zaljubljena u njegovog oca: Njegov IQ je...

Zadruga

Filip Car se muvala sa Ivkom numerologom?! Maja skočila kao oparena, pa otkrila sve: Videla sam ja promiskuitetne poruke... (VIDEO)

Zadruga

Maja mu je karma: Kačavenda proglasila Asmina najvećim paćenikom! (VIDEO)

Domaći

'HOKLICA' SE ZASLUŽITI MORA! Asmina i fanovi počeli da SPRDAJU, Maja napravila od njega BESKIČMENJAKA! (FOTO)