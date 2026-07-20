Kad vidim ovo, dođe mi da pobegnem! Asminu pala roletna zbog Hane, ona ga oduvala na keca! (VIDEO)

Nimalo se nije potresla zbog njegovog zanovetanja.

Asmin Durdžić naljutio se na pojedine učesnike jer je tek oribao radionicu, a oni su ponovo rasturili stvari i džakove.

- Ja čistim oni prljaju - vikao je besno Alibaba.

- Izvini što postojim - rekla je Hana.

- Ne kažem tebi, ali kako ja da prolazim sa džakovima, ja sam malopre čistio ovo - naveo je Durdžić.

- Pa boli me k*rac - rekla je Hana.

- Kad vidim 50 džakova, dođe mi da pobegnem - rekao je Alibaba.

- Pa pobegni - rekla je Hana.

- Samo treba malo da razmišljaš mozgom - rekao je Asmin.

Autor: R.L.