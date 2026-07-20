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Kad vidim ovo, dođe mi da pobegnem! Asminu pala roletna zbog Hane, ona ga oduvala na keca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nimalo se nije potresla zbog njegovog zanovetanja.

Asmin Durdžić naljutio se na pojedine učesnike jer je tek oribao radionicu, a oni su ponovo rasturili stvari i džakove.

- Ja čistim oni prljaju - vikao je besno Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izvini što postojim - rekla je Hana.

- Ne kažem tebi, ali kako ja da prolazim sa džakovima, ja sam malopre čistio ovo - naveo je Durdžić.

- Pa boli me k*rac - rekla je Hana.

- Kad vidim 50 džakova, dođe mi da pobegnem - rekao je Alibaba.

- Pa pobegni - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo treba malo da razmišljaš mozgom - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

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