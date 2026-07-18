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Pala joj roletna! Aneli prebacila Đukiću da je zbog njega Stanija naziva ŠTEK MAMOM (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Filip Đukić nije želeo da sluša Aneline žalbe na Staniju Dobrojević, što je nju izrevoltiralo, pa mu je prebacila da je zbog njega ona naziva "štek mamom".

Aneli Ahmić sedela je sa Filipom Đukićem u pabu, te je tako oplela po Staniji Dobrojević što on nije želeo da sluša.

- Ova bolesnica mi došla nabila mi srednji prst u nos, ova Stanija - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma boli me uvo, stvarno ja te svađe ne razumem - rekao je Đukić.

- Šta ti glumiš presvetog - pitala je Aneli.

- Nije presveto, nego neću to da slušam, imam pravo da ne želim da slušam - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ja hoću da slušam, je l'?! Govori mi da sam ku*va! Zbog tebe me zove štek mamom - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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