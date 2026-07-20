Metak da me pogodi sad ne bih osetila! Hana i Nerio se za kraj obratili gledocima: Aneli i Asmin ne zaslužuju pobedu, pokazali su sve najgore! (VIDEO)

Oni su superfinalisti i nadaju se pobedi.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak razgovarali su sa Drvetom mudrosti o finalu "Elite 9" koje sledi večeras.

- Svašta nešto smo Hana i ja prošli ovde, mislim da sam više toga dobio nego što sam izbugio sa svojim ulaskom ovde

- Bila sam kao razmaženo derište, plakala za svaku sitnicu, sad da me metak pogodi ne bih osetila, svađe sa Aneli, Borom, sa Todićkom, sve ovo nas je ojačalo kao par, kao osbe, kao roditelje. Iz ovoga smo izašli puno jači i bolji. Zanimljivo, grozno u momentima, ali sad smo se smejali, nije bilo toliko loše, mislila sam da ću ispasti. Svi su me slali kući, ja ostade - rekla je Hana.

- Upoznali smo ovde od najgorih ljudi, do stvarno zanimljivih ličnosti i likova, ovo je sve dobro iskustvo na kraju krajeva - rekao je Nerio.

- Koji biste trenutak izdvojili kao najteži otkad ste ušli - pitalo je Drvo.

- Za mene onaj početak, tad sam bio razdvojen od Hane i Arije, od stresa, pritiska, cele situacije, treme, bio sam u veliko depresiji, to mi je najteži trenutak ovde - rekao je Nerio.

- Najteže mi pada što sam dopustila da se Nerio i ja svađamo - rekla je Hana.

- Ostalo vas je 20, ko po vama dvoma nikako ne zaslužuje da pobedi večeras - pitalo je Drvo.

- Ko niko ne zaslužuje da pobedi večeras je Asmin, on je pokazao najgore karakteristike koje čovek može da poseduje, svakom je govorio najmonstruoznije uvrede, jadno je od jednog muškarca da tako nasrće na ženu, najgore osobine koje jedan muškarac i otac mogu da pokažu - rekao je Nerio.

- I Asmin i Aneli ne zaslužuju da pobede, oboje su lažovi, foliranti, ona pravi lažnu žrtvu od sebe, on je ispao najgori, ovo sve im je najrijaliti, a napolju su ostavili ono najvrednije, i nju su osramotili i sebe i svoju porodicu - rekla je Hana.

Autor: R.L.