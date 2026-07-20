Da mogu da vratim vreme, više bih vremena provela sa mojom majkom... Matora obećala da će podržati Draganu i ako je ostavi zbog porodice: To je ljubav! (VIDEO)

Potpuno se rasula u komade.

Jovana Tomić Matora došla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti te je pričala o svemu što je za nju obeležilo ovu sezonu.

- Ovo je četvrti ili peti put da sam u superfinalu. Najveći utisak na mene je ostavila moja veza sa Draganom ovo nas je još više učvrstilo. Bez ijedne teške psovke, bez ijedne svađe, toliko kompromisa i poverenja i svega, nadam se da će se to i sa njenim roditeljima rešiti. Koliko mi je ovde pomogla toliko mi je i odmogla. Svaka moja svađa ide preko Dragana, udarali su mi na ono na šta sam najslabija na porodicu i na Draganu. Više mi je pomogla. Ovo mi je najbolje sezona. Volela bih da mi je majka živa da vidi da mogu i ovako normalno da učestvujem u rijalitiju. Tek sad vidim koliko sam bila pristrasna, nemam ogorčenost, krenula sam dalje. Sve je došlo na moje, sve se desilo onako kako sam ja pričala. Ništa baš neću promeniti, nastaviću da budem ovakva, bez uvijanja. Postala je govorna mana kad pričaš istinu ovde. Ostaću ovakva, neću se menjati, ne bih menjala ni moju vezu ni moju Dragicu i to mi je najdraže. Pre sam bila monstrum, ljubomorna, sve zavisi od partnera, ima i do godina - navela je Matora.

- Plašiš li se večerašnjeg napuštanja Elite - pitalo je Drvo.

- Lagala bih te kad bih ti rekla da mi je svejedno... Ako će ona biti srećna ja ću je poljubiti, zagrliti i neka bude srećna, ja da mogu da vratim vreme bila bih više sa majkom a ne bih trčala za nekim drugim. Naravno da ću je podržati ako bude želela da bude sa njima. Tek kad neko izgubi roditelje shvatiš koliko si ih povređivao. Kako god bilo, ja ću da je pozdravim i da je poljubim, mislim da je to ljubav - rekla je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.