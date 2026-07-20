Odavde nosim samo lepe stvari, BEBU I LUKU! Anita prezadovoljna ovom sezonom, nikad bogatija nije bila! (VIDEO)

Sabrala sve utiske.

U Rajski vrt stigla je i Anita Stanojlović koja je sumirala sezonu na izmaku.

- Ovo mi je najteža sezona, posle godinu i po dana pauze, trudnoća, psihički teška sezona, ali svakako nosim odavde vredne stvari, a to je beba koja dolazi za četiri meseca. Dobiću ćerku, lepo se osećam, odavde nosim samo lepe stvari, a to je beba i Luka - rekla je Anita.

- Šta ćeš pamtiti, šta te je najviše porvedilo u ovoj sezoni - pitalo je Drvo.

- Najteže mi padaju laži, kad ne mogu da dokažem nešto, nepravdu teško trpim, tad sam se jako loše osećala, tu sam padala, ali najteže mi je padalo kad su mi vređali dete, kao i ovo nerođeno dete. To sam najmanje pokazivala, jer što više pokažeš više udaraju - istakla je Stanojlivićeva.

- Ja sam želela da izađem ranije, ugasila sam se, ali sad već kad sam ostala dovde, nisam ni pozvala ljude da glasaju za mene, ušla sam ovde kao pobednica, poručila bih da glasaju za mene i Luku, ali da se posvete jednoj osobi od nas dvoje, par sati je ostalo, što više neka glasaju, ne bih se bunila da izađem prva, ali s ozbirom da sam pobednica bilo bi logično da imam dobar plasman u finalu - dodala je ona.

Autor: R.L.