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Da li možemo da ostanemo ovde tokom leta?! Asmin i Maja ne smeju Mevlidi, Mustafi i Takiju pred oči, strepe od susreta sa roditeljma, radije ne bi izašli iz rijalitija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kaju se zbog svojih postupaka i reči.

Maja Marinković i Asmin Durdžić stigli su u Rajski vrt kod Drveta mudrosti da se poslednji put obrate glasačima i gledaocima i podele svoje utiske iz cele ove sezone.

- Neobično je, kad pomislimo da više sutra nema nikog ovde, navikao sam se na sve ove prostorije. Voleo bih da naši roditelji mogu da budu ponosni, a pošto se stide, ne osećemo se najbolje - naveo je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni počela da se koči desna noga, ako ne otkaže do večeras. Imam neki strah, ne strah, ali osećaj sramote posle svega što smo uradili, obrukali smo se i nećemo izaći ponosno, volela bih da naši budu gospoda, bolji od nas, ako ništa drugo - rekla je Maja.

- Volali bismo da se moj tata i njen tata ne svađaju, a nama mogu da kažu sve šta nam zameraju, Maja i ja smo krivci i moramo da snosimo odgovornost, neka se na nama istresaju, a ne naši očevi međusobno. Svesni smo šta smo govorili jedno drugom, šta smo psovali, bar da nas očevi ispoštuju, da budu gospoda - rekao je Alibaba.

- Da ne kažu evo na koga su... Imaju pravo da zamere, mi smo doveli do svega toga, ali nemam više snage, pet dana plačem, svesna sam da je večeras taj dan, deset meseci nije mali period, misliš neće nikad kraj, i evo ti ga kraj, kad je došao taj trenutak baš smo napravili obziljnu kataklizmu. Volela bih kad bi večeras moglo da prođe u normali, da ne budemo cirkuzatni - navela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o tome da meni i Maji daš neki zadatak pa da ostanemo ovde tokom leta da čupamo travu i hranimo kokoške. Pre nisam bio ovolika cava kao sad - rekao je Asmin.

- Molim Takija da mu budem ja fokus i da nađe bar malo razumevanja - navela je Maja.

Autor: R.L.

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