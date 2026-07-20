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Očekivala sam top pet! Boginja besni jer nije dočekala superfinale, otkrila ko su njeni favoriti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Boginja besna kao ris, žestoko udarila na bivše cimere.

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Tanja Stijelja Boginja je sinoć ispala pred veliko superfinale, a sada je za Pink.rs progovorila o svom učešćui, ne skrivajući koliko je razočarana svojim odlaskom iz Bele kuće.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Mnogo sam razočarana, veliku podršku sam imala, nepravda velika je bila. Očekivala sam top pet ili top deset. Ostali su ljudi koji psuju najstrašnije i mislim da sam ja pokazala zapravo kako se sve podnosi tamo.

Nije krila da ima svoje favorite za koje navija.

- Nerio, Ivan, Matora, Janjuš, Anđelo i Uroš, a ostali su ološi. Terzu volim, ali njih izdvajam.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Bilo joj je teško da odluči ko su najgori ljudi u Eliti 9.

- Asmin, Maja, Teodora, Bebica i Aneli su njagori.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

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