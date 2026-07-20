Očekivala sam top pet! Boginja besni jer nije dočekala superfinale, otkrila ko su njeni favoriti! (VIDEO)

Boginja besna kao ris, žestoko udarila na bivše cimere.
Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.
Tanja Stijelja Boginja je sinoć ispala pred veliko superfinale, a sada je za Pink.rs progovorila o svom učešćui, ne skrivajući koliko je razočarana svojim odlaskom iz Bele kuće.
- Mnogo sam razočarana, veliku podršku sam imala, nepravda velika je bila. Očekivala sam top pet ili top deset. Ostali su ljudi koji psuju najstrašnije i mislim da sam ja pokazala zapravo kako se sve podnosi tamo.
Nije krila da ima svoje favorite za koje navija.
- Nerio, Ivan, Matora, Janjuš, Anđelo i Uroš, a ostali su ološi. Terzu volim, ali njih izdvajam.
Bilo joj je teško da odluči ko su najgori ljudi u Eliti 9.
- Asmin, Maja, Teodora, Bebica i Aneli su njagori.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić