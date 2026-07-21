Ponosan jer je ispratio rijaliti neprijatelje: Toša sumirao Uroševo turbulentno učešće u 'Eliti 9', on nije mogao da sakrije sreću! (VIDEO)

U završnici najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita 9", kada su emocije na vrhuncu, a superfinale na korak od početka, ni ove godine nije izostalo iznenađenje koje je nasmejalo sve učesnike. Robot Toša, poznat po tome da na sebi svojstven način komentariše dešavanja u Beloj kući, posvetio je posebnu pesmu Urošu Staniću.

Čim su se začuli prvi stihovi, ukućani su prasnuli u smeh, dok je Uroš sa osmehom slušao numeru u kojoj je Toša kroz duhovite rime sumirao njegov put kroz "Elitu 9". U pesmi se pominju njegovi brojni sukobi, temperament, britak jezik, ali i činjenica da je tokom cele sezone ostao jedan od najkomentarisanijih učesnika.

Robot Toša kroz stihove opisuje Uroša kao nekoga ko se nikada nije povlačio pred izazovima, ko je uvek imao odgovor za svakoga i ko je svojim ponašanjem iz dana u dan izazivao burne reakcije kako među cimerima, tako i među gledaocima. Poseban akcenat stavljen je na njegovu autentičnost, energiju i sposobnost da gotovo svakodnevno bude glavna tema u Beloj kući.

Od samog početka mislio si da te ne volim, Ali uja sve preboli… Nisam ja kao neki tamo, Da mi smeta šljokica koja stoji pravo! Čak ni roze kosa, ni noga polu bosa, Triko, tanga, haljinica i prstić ispod nosa! U boru santanu zaljubio se jako, Pružio mu podršku i to samo tako! Smatrao je boru pravim muškarcem, Pa ga je posle nazivao i jarcem! Imao je on drugarica puno, Ostala je Boginja kao zlatno runo! Staniju dozivao, Maju tim prozivao, Razočarenje palo, nije mu više stalo! Od majke ANELI i oca Jaška, Dobio je i Uju i tu je pala tačka! Sa ujom ti si proveo neke lepe dane, Položio i vožnju, čekao da svane, Obećali mi smo odlazak na more, Samo nemoj štiklu! Prebiće nas dole! Treznili te, dizali, u krila vetar duvali, Malo te sačuvali, Prozivali i pljuvali… Ali na kraju krajeva jako zavoleli

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.