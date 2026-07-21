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Bolje pričaj istinu pred Dačom samo pravu: Toša se našalio sa Cicibanom, on umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako su dani u "Eliti 9" odmicali, robot Toša postao je jedan od omiljenih zaduženih za dobro raspoloženje na imanju. Njegove šale, originalni nastupi i duhoviti komentari ostavili su poseban pečat na ovu sezonu.

Na samom kraju rijaliti avanture, odlučio je da se od superfinalista oprosti na način koji mu najbolje pristaje - muzikom. Za svakog učesnika pripremio je pesmu koja verno oslikava njegov put kroz rijaliti i sve ono po čemu će biti upamćen.

Obzirom da je Dača Virijević napustio je superfinale tako što je zauzeo 14. mesto, a sa ostrva ga je Toša ispratio specijalnom numerom.

Foto: TV Pink Printscreen

Šta mi se to učini da stoji iza ćoška, Dok pričamo u tajnosti i oprezni smo dosta! Da li je to vetar ili možda mačka, Ma Ciciban detektiv, Virijević Dača! Ne može mu promaći ni muva u letu, I o njoj će priču ispričati u etru! Jedan je od najjačih izveštača sa terena, Na sedam mesta odjednom taj mali vreba! Kada pokušaju nešto loše da mu kažu, Znaju da im sprema tračaricu masnu! Nemoj da bude kasno, pa hvataš se za glavu, Bolje pričaj istinu pred Dačom samo pravu! Ako te on provali najebo si jako, Završićeš na radiju i to samo tako! Pazi i dok kuvaš koga ćeš da gledaš , jer Dača šta primeti, to ni Bog ne zna! Od svega će on da iskonstruiše priču, Ostali Elitari na aparatima viču!

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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