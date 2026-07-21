OPŠTI HAOS U STUDIJU! Luka zaratio sa bivšim cimerima, pa počeo da deli budžete koje je ukrao iz Bele kuće! (VIDEO)

Pljušte najteže uvrede do sad.

Nakon što je Luka Vujović zauvek napustio Belu kuću i zauzeo 18. mesto u najgledanijem rijalitiju Elita 9, napavio je haos u studiju.

On ušao u žestok sukob sa bivšom učesnicom Elite 9, Ivanom Pljugicom.

Takođe, poneo je novac iz Bele kuće koji je dobijao od Velikog šefa za nedeljno trošenje, te ga je razdelio publici.

Njihov haos nije prestajao, pljuštale su najteže uvrede.

Podsetimo, odmah nakon izlaska sukobio se sa ocem Dače Virjievića, Brazilcem koji je danima unazad najavljivao. Međutim, ni u ovom duelu se nije proslavio.

- Da li je moguće da tvoj sin vređa žene? Siguran sam da od Dače nisam zaslužio mnoge stvari - rekao je Luka.

- Ti si vređao mene i moju porodicu, a ja tebe nikad nisam uvredio - rekao je Brazilac.

- Tvoj sin me upropastio, izbacio me iz finala - rekao je Luka.

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Autor: A.Anđić