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Ja sam izašao sa parama: Terza se ne kompleksira što ga je Uroš ispratio sa ostrva, otkrio šta će kupiti ćerki Barbari! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Borislava Terzića Terzu koji je zauzeo 17. mesto u velikom superfinalu.

On je otkrio da li je razočaran što su ga mnogi ljuti rivali ispratili iz ''Elite 9'', ali je i priznao šta će kupiti svojoj ćerki Barbari od honorara koje je zaslužio.

- Terza, da li si razočaran? - upitala je Maša.

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- Nisam, da sam ostao još dva preseka totalno bih se napio - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si se iskompleksirao što te Uroš ispratio? - upitala je Maša.

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- Ma koji Uroš degenerik, ja sam izašao sa parama - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ćeš kupiti Barbari od tih para? - upitala je Maša.

- Polako, ja ću se za svoju ćerku boriti na sudu - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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