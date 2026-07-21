Ja sam izašao sa parama: Terza se ne kompleksira što ga je Uroš ispratio sa ostrva, otkrio šta će kupiti ćerki Barbari! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Borislava Terzića Terzu koji je zauzeo 17. mesto u velikom superfinalu.

On je otkrio da li je razočaran što su ga mnogi ljuti rivali ispratili iz ''Elite 9'', ali je i priznao šta će kupiti svojoj ćerki Barbari od honorara koje je zaslužio.

- Terza, da li si razočaran? - upitala je Maša.

- Nisam, da sam ostao još dva preseka totalno bih se napio - rekao je Terza.

- Je l' si se iskompleksirao što te Uroš ispratio? - upitala je Maša.

- Ma koji Uroš degenerik, ja sam izašao sa parama - rekao je Terza.

- Šta ćeš kupiti Barbari od tih para? - upitala je Maša.

- Polako, ja ću se za svoju ćerku boriti na sudu - rekao je Terza.

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Autor: N.P.